Piden transparencia en terreno cedido por el Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- Habitantes del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto y el Observatorio Ciudadano Mazatlán exigieron al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres trasparencia en el supuesto convenio de pago que firmaron con la empresa Nafta, sobre todo para que especifiquen qué área verde le cedieron ilegalmente.

Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano, informó que a pesar de las diversas peticiones, no han hecho público el supuesto convenio de pago y se cuestionó qué esconden en realidad al no entregar ese convenio que de acuerdo al mismo Tesorero Municipal, ya está firmado.

“Nos dicen a nosotros en respuesta que no lo entregan porque es un documento que no es público, que no está expuesto al escrutinio público, ¿entonces cómo que no es público?, si es un convenio para pagar una deuda pública con dinero público, ¿entonces cómo no es público? Y en respuesta a los compañeros del fraccionamiento le dicen que ese convenio ya no está incluido el terreno, pero entonces tampoco entregan el convenio, entonces ¿cómo tener la certeza de que efectivamente no van a entregar el terreno como parte del pago si no sabemos qué dice el convenio, y esa es la exigencia que estamos haciendo”, explicó.

En la reunión de vecinos del mismo fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, en la supuesta área verde que está dentro del mismo asentamiento y que al parecer ya pasó a manos del Grupo ArHe como pago a la deuda del Ayuntamiento con la empresa Nafta, exigieron conocer el convenio que ya firmaron para que les den certeza del área verde, a pesar de que el mismo Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura ya les aseguró por escrito fechado el pasado 23 de septiembre, que su área verde no forma parte del citado convenio de pago.

La señora Martha Olga García López, presidenta de la Asociación de Vecinos del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, que abarca 112 familias, denunció que ya acudió personal supuestamente municipal a tomar fotografías al terreno del área verde, por lo que temen que se quieran apropiar del mismo.

