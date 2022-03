Piden rehabilitación de las calles de Tecualilla

Escuinapa, Sin.- Debido a los reclamos por parte de los pobladores, Gabriel Guzmán, Comisario de Tecualilla está pidiendo se atienda el problema de las calles en mal estado de esta comunidad.

El Comisario, comentó que a diario los habitantes de su comunidad están solicitando que gestione la rehabilitación de las calles.

"Todos los días la gente me está diciendo que busque a la presidenta para que manden a arreglar las calles, ya van varias vueltas que doy para acá a la presidencia".

Dijo que sería un 80 por ciento del total de las calles, las cuales están llenas de pozos.

"Ahí en Tecualilla no tenemos ninguna calle pavimentada, todas son de terracería, pero hay algunas que tienen unas zanjas de hasta medio metro de hondo, esas calles cuando llueve, no se puede ni caminar".

Esta petición la hizo llegar ante Jesús Contreras Sandoval, director de Obras y Servicios Públicos, quien respondió que por falta de maquinaria en el municipio, no se ha podido dar la atención tanto a Tecualilla como a todas las comunidades y sindicaturas de Escuinapa.

"Nada más tenemos una maquina restroescavadora, la motoconformadora que se tiene, la recibimos descompuesta y no se ha podido echar andar, es por eso que no se ha podido dar la atención a las comunidades, no sólo es Tecualilla, sino todas las comunidades y sindicaturas, en todas tenemos peticiones para rehabilitar las calles".

Por último, externó que se está solicitando ante el Gobierno del Estado, se les brinde el apoyo con una motoconformadora con la cual en caso de les sea proporcionada en calidad de préstamo, se estará dando atención al tema de rehabilitación de calles.