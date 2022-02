Piden que se actúe contra exfuncionarios que cometieron irregularidades

Culiacán, Sin.- El regidor Reynaldo González Meza confió en que sí se actúe contra los exfuncionarios que ocasionaron el caso Nafta, para que se tomen cartas en el asunto y se deslinden responsabilidades.

Dijo que se debe de actuar contra quien haya sido el responsable, no importa que sean actualmente funcionarios estatales, como el caso del ex alcalde Alejandro Higuera, que es secretario particular del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Pero que no quede en palabras, yo creo que deben empezar a proceder no de ahorita, el presidente debió haber hecho desde la administración pasada que es cuando a él le cayó la pelota en su cancha y debió haber procedido”, manifestó el regidor del Partido Sinaloense.

González Meza indicó que si hay ex funcionarios municipales que cometieron irregularidades en las administraciones anteriores, que se haga una investigación seria y conducente en las instancias correspondientes para que les caiga todo el peso de la ley si incurrieron en alguna irregularidad.

Manifestó que los ciudadanos lo que menos quieren son más actos de corrupción ni conflictos de intereses, porque es mucho dinero lo que le va a costar al municipio el caso Nafta, 142 millones de pesos, no importa que se les haya pagado con terrenos y en efectivo, por lo que de existir alguna responsabilidad, que caigan culpables.

Advirtió que aquí no se debe de solapar a nadie y se les tiene que caer todo el peso de la ley, aun cuando sea el secretario particular del gobernador.













