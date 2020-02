Piden que reordenamiento de comerciantes en mercados sea parejo

Mazatlán, Sin. - Locatarios del mercado municipal Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez, también han sido afectados con el programa de reordenamiento del comercio ambulante que implementa el Ayuntamiento de Mazatlán.

El presidente de la Unión de Locatarios, Bernardo Osuna Zamora, manifestó que está a favor de que se mantengan las banquetas libres alrededor de este centro de abastos, pero para ello pidió a las autoridades controlar la llegada de vendedores ambulantes y semifijos, que se colocan sobre la vía pública.

Comentó que el pasado domingo elementos de Oficialía Mayor sancionaron a 10 locatarios por invadir parte de las banquetas, por ello pidió que esta implementación de Banquetas Libres sea pareja, tanto para locatarios como para vendedores ambulantes y semifijos.





La situación es crítica para todos los comerciantes en la Juárez, estamos pasando por una situación parecida con los ambulantes y de paso con los que estamos sobre las banquetas, que a nosotros nos dejen trabajar en igualdad de condiciones, porque no nos van a meter a nosotros y a dejar a todos afuera.

Osuna Zamora, señaló que no están en contra de este tipo de comerciantes que desde hace años se han instalado en tal sitio, ni tampoco pedirán que sean removidos, solamente se exige que ya no se liberen nuevos permisos, ya que la zona se encuentra saturada.





Son bastantes, la verdad nosotros no estamos peleando que los quiten, lo que queremos es que ya no dejen ponerse más, todo mundo tiene derecho a trabajar y a buscarle, pero donde ya no se puede pues ya no se puede

Además, agregó que ante la problemática que están teniendo los vendedores del mercado municipal José María Pino Suárez, cuentan con todo el apoyo de los locatarios del mercado de la Juárez.

El dirigente de los locatarios, expresó que no se vale lo que está haciendo el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, porque todo proyecto tiene que estar consensado con el locatario, sino no se lleva a cabo, y prueba de ello es que está parada la segunda etapa de remodelación en el mercado de la Juárez.





Ya se lo han dicho Gobierno del Estado al municipio y no lo entienden, nosotros tenemos un proyecto parado que es la segunda etapa, y no se ha podido hacer nada porque el municipio quiere hacer un proyecto, y el de nosotros no lo quieren, y está ahí truncadoBernardo Osuna Zamora

10 locatarios del mercado de la Juárez fueron sancionados por invadir parte de las banquetas.









