Piden que capitanes y motoristas de barcos reciban programa Bienpesca

La Orden de Capitanes y Motoristas de Pesca Oceánica de la República Mexicana pide que sus integrantes también sean beneficiados con los programas Bienpesca estatal y federal.

El Capitán Marcos Nava Radilla, presidente de la Orden, mencionó que pese a que este programa social opera desde la época del expresidente Enrique Peña Nieto, nunca lo habían recibido hasta este año, pero solo abarca al 60% por ciento de los integrantes.

También puedes leer: Después de la veda electoral, reanudan pago de becas Probec

Explicó que la estructura de la Conapesca es muy burocrática y es muy difícil lograr reunir todos los requisitos que se piden para ser beneficiados, además que cuando fueron censados se encontraban en altamar, por lo que tuvieron que hacer algunas gestiones a través de un Diputado federal y directamente con el Presidente López Obrador en una de sus visitas a Mazatlán.

"Lo que pasa es que la estructura burocrática de la Conapesca es un búnker, es difícil lograr reunir todos los requisitos que nos piden, es más fácil por Bienestar, porque ellos fueron los que empezaron a censarnos, desafortunadamente nosotros andábamos en viaje de pesca y normalmente no estábamos”, explicó.

Agregó que son alrededor de 77 integrantes, de los cuales todavía unos 31 no reciben este beneficio.

Prestaciones laborales

Nava Radilla mencionó que se dedican a la pesca de atún y las prestaciones que recibe el trabajador son terribles, ya que no hay aguinaldo ni reparto de utilidades, solo perciben el salario y el seguro social.

Además, los salarios que perciben son muy bajos, mientras que en las flotas de Estados Unidos pagan a 30 dólares la tonelada, en México les dan nueve.

"En la pesca del atún andamos cerca de las 200 mil toneladas de captura, nos ha ido muy bien, le ha ido muy bien a los empresarios, porque como navegador en la flota atunera de Estados Unidos pagan 30 dólares por tonelada, mientras que Leovy Carranza paga nueve", dijo.

"Aquí la explotación del obrero, más el pescador, es terrible, no recibimos reparto de utilidades, no recibimos aguinaldo, no recibimos muchas prestaciones más que el seguro social y eso lo descuentan de nuestro sueldo. Vamos a ver al nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social, que ya no esté de florero, y que intervenga para que nos den conforme a la ley", añadió.