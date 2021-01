Piden mujeres no consultar a diputados retrogradas para legalizar el aborto

Culiacán, Sin.- Ante las declaraciones del legislador Apolinar García sobre el tema del aborto, 100 mujeres de edades entre 15 y 25 años, opinaron para El Sol de Sinaloa, y expusieron su postura frente a la legalización de la interrupción del embarazo.

De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en el año 2019 se registraron al menos siete mil 783 embarazos en edades desde la infancia hasta los 18 años; esto ha posicionado a nivel nacional, en el lugar número 16 a Sinaloa, por la cantidad de embarazos en menores de edad.

Según el último conteo, en el estado, se presentaron 259 embarazos en niñas de 10 a 14 años en Sinaloa y que el estado a nivel nacional se encuentre entre los primeros cinco lugares de casos de embarazo a temprana edad. Sin embargo, el diputado de la bancada de Morena, Apolinar García Carrera, asegura que en la entidad “hay escases de niños” y habrá menos si se legaliza el aborto.

Las encuestadas son estudiantes y egresadas de ciencias sociales, y radican en Culiacán, Sinaloa.

El 75 por ciento de las encuestadas, manifestó estar a favor.

“El tema del aborto es algo que no debe ser consultado por hombre ni por diputados retrogradas en el Congreso del Estado. Considero que hay muchos factores para que se piense en el aborto como un problema de salud pública. Sin embargo, criminalizan a las mujeres por decidir sobre su cuerpo”, manifestó Liliana, de 19 años de edad.

La propuesta para negar el aborto en Sinaloa, del diputado Apolinar, plantea que se “tiene por objeto: establecer que son niñas y niños los menores en gestación desde la concepción hasta la edad de doce años y adolescentes las personas que entre doce años cumplidos y menores de dieciocho años de edad”.

Uno de los justificantes del legislador, es que “el pueblo se va a comportar como un asesino con sus propios hijos.

A esta expresión, las participantes del sondeo señalaron que es necesario se establezcan mejores programas contra la violencia familiar y el abandono infantil.

“Creo que tener o no tener hijos, no va acabar con la violencia, maltrato y abandono infantil. Lo que se necesita es educación e información para todos, que se nos hable sin filtros a lo que estamos expuestas y expuestos. El que una mujer dé a luz, no va a solucionar las problemáticas que ya padecemos desde la infancia, como la violencia y los feminicidios”, expuso, una mujer de 20 años de edad.

El 87 por ciento de las encuestadas, considera que Sinaloa es un estado conservador en temas de educación sexual. Por otro lado, el 70 por ciento manifestó que no creen que se legalice en este 2021 el aborto en el estado.

“Hay mucho pro vida entre los diputados y considero que no se debe dejar que cualquiera opine sobre el tema, debe ser gente que tenga estudios a la mano sobre el aborto y no personas que, con sus prejuicios, buscan legislar por las mujeres”, declaró Linette, de 25 años de edad.

El 60 por ciento de las encuestadas perciben que el Congreso del Estado no está listo para aceptar el aborto como algo legal.

El artículo 154 del Código Penal de Sinaloa indica que, se entiende por delito de aborto, provocar la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Esto sentencia de seis meses a tres años de prisión, a la madre que voluntariamente provoque su aborto o consienta en que otro la haga abortar.









