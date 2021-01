Piden mazatlecos que la Serie del Caribe sea sin público

Mazatlán, Sin.- Conscientes de que la realización de la Serie del Caribe beneficiará a la economía del puerto y que por todo lo que ya se ha invertido no se va a cancelar de último momento, los mazatlecos sugieren que los partidos se jueguen a puerta cerrada, como ya sucedió con el equipo de futbol Mazatlán FC, ante el incremento de casos de Covid-19 en el municipio.

"Que se juegue sin público, de diciembre para acá subieron mucho los contagios, viene gente de otros países y he oído que hay varios contagiados, las autoridades tendrán que cuidar muy bien eso cuando ingresen los jugadores", sugirió Andrés.

Por su parte, Cristal expresó que el estadio con público representa un mayor riesgo de contagio, pero también su realización dejará derrama económica en el puerto.

"Entiendo que se va a llevar a cabo por la derrama económica que va a dejar, pero también es un riesgo mayor de contagio para quienes vayan a asistir. Otra opción es que se juegue a puerta cerrada, pero no creo, ya está muy próxima como para que tomen una decisión así", expresó.

Quino comentó que por el alza de contagios el evento deportivo no debería de llevarse a cabo, pero cuando menos que los partidos sean a puerta cerrada.

"A como están las cosas ahorita, no se debe de realizar, los contagios han subido mucho y la pandemia va para largo, hay controversia porque sí cancelaron el Carnaval y la Serie del Caribe no. Será mejor si los juegos son a puerta cerrada", comentó.

Nazareth indicó que ya depende del aficionado, si asiste o no, si se cuida o no, y a fin de cuentas se tiene que aprender a vivir con la pandemia.

Es la autoridad quien decide si se llevan a cabo los eventos, ya depende de cada ciudadano si se cuida o no, en mi opinión, sí debe llevarse a cabo, tenemos que aprender a vivir con la pandemiaNazareth

El señor Santos consideró que las autoridades no sin parejas al consultar a la ciudadanía en la realización de unos eventos y de otros no.

"A como están ahorita las cosas, no se debería llevar a cabo, va a venir gente de otros países y no sabemos cómo estén de salud. Hubiese sido parejo, si cancelaron Carnaval, ¿por qué no consultaron acerca de la Serie del Caribe?", consideró.

Seis equipos buscarán el ansiado trofeo. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán





















