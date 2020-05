Piden mazatlecos no 'relajarse' en la prevención

Mazatlán, Sin.- A favor y en contra se mantienen ciudadanos respecto a la apertura de establecimientos no esenciales, tanto en el Centro de la ciudad como en el mercado "José María Pino Suárez", durante el periodo de cuarentena que se vive en Mazatlán.

La mayoría de estos locales expenden productos que normalmente son adquiridos por el turismo, que dejó de arribar al puerto a consecuencia de la pandemia de Covid 19 que hay en el país.

Magdalena, señaló que se debe respetar las indicaciones de las autoridades, que van encaminadas a la protección de la población, tras evitar las aglomeraciones para prevenir contagios.

Pienso que si las autoridades dicen que no hay que abrirse los negocios que no tienen nada que ver con la canasta básica, pues no, hay que respetar lo que nos dicen, y tomar las debidas precauciones ante lo que está pasando.

Magdalena

Por su parte, Horacio Enríquez, reconoció que los comerciantes decidieron abrir sus negocios porque ya no pueden sostenerse sin trabajar.

Muchos comerciantes prefieren ganar poco a que estén sus locales cerrados, sin funcionar, aunque con eso se estén arriesgando.

Horacio Enríquez

Caso contrario, Juan Ramírez, señaló que es necesario que el sector comercio haga conciencia respecto a la contingencia sanitaria.

Deben organizarse en cuanto a las medidas de prevención para poder abrir sus negocios, todo debe de estar bien vigilado.

Juan

De igual manera, David, mencionó que en la apertura del sector comercio se le debe dar prioridad a los establecimientos que expenden alimentos, que son más demandados que aquellos que venden lentes o mochilas.

Debemos ser muy precavidos, ahorita en la contingencia solamente necesitamos los productos básicos, lo demás sale sobrando.

David

Finalmente, Sandro, aseguró que se necesita que la gente trabaje, que gane dinero, pues hay quienes desde hace dos meses se encuentran sin percibir un ingreso.

De volver a abrir los negocios, se debe llevar a cabo con mucha precaución, al usar tapa bocas y evitar las aglomeraciones, sólo así será seguro.

Sandro





La ciudadanía sale a las calles a realizar sus compras. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

