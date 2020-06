Piden mazatlecos claridad en muertes por Covid-19

Mazatlán, Sin.- Mayor claridad y actualización en el manejo de las cifras relacionadas al Covid-19 exige la ciudadanía a las autoridades, ya que aseguran que los números están un tanto alejados de la realidad.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los entrevistados aseguran estar muy al pendiente de la información que ofrecen las autoridades de salud tanto en el estado como en el puerto.

Arturo aseguró haber ido tanto al Seguro Social como al Hospital General "Martiniano Carvajal", donde se ha dado cuenta que se encuentran solos.

Lo que yo vi no tiene nada que ver con las cantidades de personas infectadas por el padecimiento. No obstante, mientras son peras o son manzanas, me cuido y sigo las recomendaciones. Lo que sí es que no he sabido de algún conocido o familiar que falleció a consecuencia de la pandemia.

Arturo

Por su parte, Efraín dice que entre el "vaivén" de cifras de contagios es necesario más transparencia en la información que brindan las autoridades.

Muchas veces no es clara, hace cuatro días dijeron que había 200 infectados y ahora son 50. De un día para otro se alivian y se enferman muchas personas.

Efraín

Juan asegura que hay que creer en lo que dicen las fuentes oficiales en torno a la contingencia sanitaria, así como las cifras que manejan respecto a personas infectadas, las que se han recuperado y las que lamentablemente han fallecido.

Les falta claridad y un poco de explicación a la ciudadanía. Muchas veces no confiamos en lo que dicen porque se ve muy irreal.

Juan

De igual manera, Ramón señaló que aunque las cifras dejan mucho que desear, es necesario hacer caso respecto a las medidas que se deben realizar para evitar posibles contagios.

Aunque los números estén maquillados, el problema no es exclusivo de la región o el país, sino de todo el mundo, por lo tanto debemos cuidarnos.

Ramón

Armando reconoce que no hay una cifra exacta de personas infectadas, pues cambia notablemente de un día a otro.

Un día dicen que hay casi 200 y al siguiente 77, por lo que es necesario que sean más claros con la información, ya que la gente tiende a dejar de creer. Solamente cuando se tiene un familiar afectado la creencia cambia.

Armando

