Piden “mano dura” con turistas que no siguen protocolos anti Covid-19

Mazatlán, Sin.- El turismo que viene al puerto y no cumple con las medidas sanitarias no es bien visto por los mazatlecos, sin embargo, reconocen que antes de aplicar "mano dura" con los visitantes, el gobierno municipal debe reforzar y ser estricto con sus propios ciudadanos.

Señalan que actualmente se vive una relajación en el cumplimiento de los protocolos, ya que ahora es muy común ver a gente sin el cubrebocas o que las playas, antros y centros nocturnos estén a “reventar” cada fin de semana, sin que las autoridades hagan algo al respecto.

Local Arribo de turistas no afecta movilidad en el puerto

La señora Rosa dice que se deberían de tomar medidas más drásticas, pues donde quiera hay aglomeraciones de personas, aunque algunos salen por mera necesidad.

"Nos parece mal, pero ¿qué podemos hacer?, el gobierno es el que manda, hay mucha gente que no trae cubrebocas, deberían tomar medidas más drásticas, donde quiera está lleno de gente, pero tenemos que salir por necesidad", dijo.

Javier considera que antes de aplicar alguna restricción al turismo, se debe tener “mano dura” con los mazatlecos.

"Yo creo que primeramente debería de haber 'mano dura' con los ciudadanos de aquí mismo, me he percatado que las autoridades van y hacen el chequeo a los antros, pero estos siguen llenos, a fin de cuentas el turismo viene a divertirse, a conocer. Yo soy usuario del transporte público y me he fijado que hay usuarios que no portan su cubrebocas, incluso ni el mismo chofer, cuando se supone que ya iban a estar estrictos con ellos", consideró.

Esperan gran afluencia de turistas para el fin de semana. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Aura comenta que si el gobierno no actúa en contra del turismo es para que estos no se vayan a llevar una mala impresión de la ciudad.

"No cumplen, como son turistas, pero está mal. Sí debería haber ‘mano dura’, pero el gobierno no les dice nada para que no se vayan a llevar una mala impresión. Uno sale por necesidad, no porque quiera andar entre la gente. Los antros y bares no son nada necesarios y ahí están abiertos", comentó.

La gente no hace caso y el gobierno no cierra espacios, expresa por su parte Lino.

"Yo digo que las autoridades tienen que reforzar las medidas, sobre todo en zona de playa. Por una parte, al no restringir el acceso al turismo está el riesgo de generar más contagios y por otra, al sí restringirlo, ya no habría tanta derrama económica en Mazatlán", expresó.

Esperan que los visitantes arriben los fines de semana al puerto. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Ismael sugiere que se debe restringir el acceso al turismo, aunque sabe que esto no pasará, pues serían pérdidas económicas para la ciudad que vive principalmente del turismo.

Te puede interesar: Aumentan 10% ventas inmobiliarias en Mazatlán

"Sí tendrían que restringir, pero tampoco se puede cerrar la economía, porque se pierde mucho. A los grandes empresarios no les preocupa, porque ellos no están en contacto directo con el turista, deberían de reforzar las medidas y de cuidar a sus empleados, para que si alguien llegara a traer el virus no lo propague más".





















Lee más aquí↓

Local “Invasión” de giros provoca desorden y caos visual en el mercado Pino Suárez

Local Resienten en el mercado disminución en la llegada de turistas

Local Reconocen a aerolínea Alaska Airlines por 32 años de volar a Mazatlán