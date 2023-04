Piden justicia y esclarecer la muerte de Aimé Millán

Mazatlán, Sin.- Con el hashtag #JusticiaParaAime, familiares y conocidos de la joven concordense que fue encontrada sin vida la madrugada de este lunes tras estar en calidad de desparecida desde el pasado sábado 1 de abril, piden a las autoridades esclarecer los hechos de la muerte de la estudiante de 23 años.

Y es que la parte oficial indica que Aimé Johanna Millán Estrada, habría perdido la vida en un accidente automovilístico en la carretera federal 40, a la altura del kilómetro 280, en una curva peligrosa, siendo ella la conductora de la unidad.

Esto luego de que agentes preventivos del municipio de Concordia localizaron un vehículo de la marca Sentra modelo 2004 al fondo de un barranco y que al bajar al fondo se constató que dicho vehículo estaba a nombre de la hoy occisa y que su credencial y vestimenta coincidía con la de la ficha de búsqueda.

Lo que no cuadra

Internautas en redes sociales han señalado que Aimé no tenía carro y no sabía manejar, también que el lugar donde el teléfono móvil tuvo el último registro no coincide con el lugar del accidente.

El último contacto que se tuvo con ella fue cuando se encontraba en circulación sobre la carretera México 15, rumbo a la Sindicatura de Villa Unión y el lugar del accidente fue en la Carretera Federal número 40.

Este lunes por la tarde se realizó una manifestación en protesta por su desaparición. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Asimismo, durante la protesta el día lunes por la tarde, una prima de la víctima señaló que ella iba acompañada, pero no sabían con quién, mientras que en el lugar de los hechos solo se encontró el cuerpo de la joven.

Especulaciones sobre su lamentablemente desenlace se han empezado a formular, sobre todo porque el hallazgo se hizo solo unas horas después de la manifestación. Hay quiénes apuntan que es un montaje en contubernio con las autoridades, debido a que es Semana Santa y no quieren marchas ni bloqueo de calles.

Hasta el momento ni la familia cercana de la joven, ni las autoridades competentes han salido dar una declaración oficial al respecto.