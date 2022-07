Piden justicia por Isabella; familiares exigen castigo para las implicadas

Mazatlán, Sin.- Madre y familiares de Isabella, la bebé de cinco meses de edad que fue víctima de un intento de secuestro la semana pasada en Mazatlán, se manifestaron esta tarde, bloqueando el paso en el crucero donde confluyen las avenidas Del Mar, Rafael Buelna y Camarón- Sábalo, para pedir justicia y que las implicadas en el delito no queden impunes.

Recordar que una de los implicadas en este delito es menor de edad, identificada como Cinthia Araceli "N" de 15 años de edad y quién llevará su proceso en libertad, precisamente por esta razón, ya que al no ser calificado como grave, dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral de Adolescentes, no amerita pena privativa de libertad. Mientras que la otra involucrada, identificada como Brezbiel Sarahi "N", de 32 años de edad, fue vinculada a proceso.

"La menor ya salió libre, queremos que haya justicia y una conciencia en las personas, que entiendan que no estamos seguros, que nuestros hijos no están seguros y tener un poco más de cuidado con ellos no confiar tanto en las personas, hacer conciencia en las personas de lo que está pasando, qué es una realidad que estamos viviendo y queremos justicia con la menor, que no quede impune, todo lo que hizo y que ande tranquila por las calles, porque lo que hizo es algo grave, aunque no se considere así para su edad", expresó Ana Guadalupe Lia, madre de la bebé.

Agregó que las autoridades han minimizado el caso aún y cuando Cinthia Araceli "N", fue la que arrebató de los brazos de su abuela a Isabella y fue la que corrió con ella, es decir, fue la que tuvo mayor participación.

"Mi mamá de nervios no quiere salir, fue la más afectada, ya que allá se la arrebataron. Lo están minimizando, dicen que es algo prácticamente sin importancia, que no es un delito grave, la menor ya salió, no sé qué pena le vayan a poner, hasta mañana me entero yo de eso, pero si se me hace algo injusto que lo estén tomando como nada", agregó.

Ana Guadalupe aclaró que no son familiares de las implicadas ni tampoco llegaron a un acuerdo con ellas; no buscan indemnización o compensación económica, sino que paguen con un castigo más fuerte.

"No queremos compensaciones económicas, queremos que se haga algo, que tengan consecuencias de lo que hicieron. Es una inseguridad que esa persona anda libre en la calle, dijeron que podrían pagarle el psicólogo a mi mamá, que esa iba a ser la reparación del daño, pero fue lo que yo no acepté, yo lo que quiero es que se les castigue de otra manera", dijo.

"Que le den prisión preventiva también, que lleve su juicio desde adentro, no se vale que por ser menor de edad puedan andar delinquiendo, haciendo lo que quieran y no tener consecuencias", añadió.

"Los niños no se tocan" gritaron al unísono, invitando a los que por ahí pasaban a sumarse a la manifestación. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

¿Qué fue lo que pasó el 7 de julio?

El pasado jueves 7 de julio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lograron asegurar a dos mujeres señaladas como responsables del delito de privación de la libertad en contra de una menor de cinco meses de edad.

De acuerdo al parte oficial, por el bulevar Anaxágora, del fraccionamiento Jacarandas, esa tarde se encontraba una vecina de la colonia Loma Bonita con sus dos hijos y la abuela de ellos, mientras esperaban un servicio de taxi de aplicación; de pronto la mamá se introdujo a un local comercial para comprar una golosina al mayor de los niños, de siete años, por lo que la abuela se quedó con la bebé de cinco meses en brazos.

De pronto, una joven mujer se acercó a la señora mayor a quien pidió permiso de tocar a la niña, pero se la arrebató y salió huyendo, mientras otra mujer se le emparejó y ambas corrieron hacia la calle Bahías de Mazatlán, en el fraccionamiento del mismo nombre.

Dos hombres que observaron la acción se dieron a la tarde apoyar a mamá y abuela de la menor, justo cuando pasaban los policías municipales y lograron asegurar a las responsables del delito.