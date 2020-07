Piden en Escuinapa responsabilidad ciudadana

Escuinapa, Sin.- Preocupados por su salud, elementos de los cuerpos de auxilio y rescate exigen responsabilidad por parte de la ciudadanía al solicitar sus servicios.

Elementos de tres corporaciones, Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos Voluntarios, aseguraron que han brindado atención a pacientes sospechosos de Covid-19 sin saber que ya presentaban síntomas, lo que consideran un engaño por parte de los familiares.

Ya nos ha tocado en varias ocasiones acudir a brindar atenciones a pacientes con síntomas de Covid-19, el problema es que cuando nos lo solicitan, no se nos informa de que presentan ya algún síntoma, nos enteramos ya que estamos en el domicilio, aunque previo a acudir, preguntamos, se nos ha ocultado la información por parte de los familiares.

Externaron que ellos como integrantes de las corporaciones tienen la responsabilidad de brindar la atención a todo el ciudadano que lo requiera, pero por protocolo y seguridad, tanto de ellos como del paciente, se les cuestiona a los familiares por los síntomas, para prevenirse.

"Para poder atender a un paciente con sospecha de Covid-19, tenemos que utilizar el equipo de protección necesario, es por eso que nosotros preguntamos, no es porque vayamos a negar el servicio, la misma gente nos ha comentado que no nos dicen porque piensan que no se les va a brindar el apoyo".

Fue claro al señalar como una irresponsabilidad que la ciudadanía no les brinde la información que se les solicita.

"Sabemos que estamos expuestos a contagiarnos, pero también pedimos a la gente que sea responsable en esa situación, que nos ayuden a protegernos, nada mas eso".

Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos Voluntarios brindan atenciones a personas que sospechan que tienen Covid-19.









