Piden aplicar multas a quien tire basura en playas

Mazatlán, Sin.- Ante el incremento de residuos sólidos en playas de Mazatlán, que acumulan hasta 30 y 40 toneladas al día los fines de semana, el ambientalista David Ocampo Peraza se pronunció por la aplicación de multas y sanciones para quienes dejen tirada basura sobre la arena y el Malecón, previa campaña de concientización y colocación de letreros de advertencia.

Señaló que la autoridad debe aplicar los reglamentos municipales y el Bando de Policía y Buen Gobierno, que incluyen sanciones de tres a cinco salarios mínimos, este último, y de 10 a mil UMA (Unidad de Medida y Actualización, que equivale a 86.6 pesos), el primero.

En el caso de las playas, se tiene que tener mucha atención porque es nuestra primera carta de presentación al turismo, entonces a nadie le conviene, a ningún turista le conviene venir y darse cuenta que hay un cochinero, se requiere informarle a la gente, poner indicaciones de los cuidados sobre lo que se debe de hacer, si dejan ese cochinero que sean conscientes que se les va a infraccionar, expresó David Ocampo Peraza.

Dijo que por lo general, las personas se escudan con el pretexto de que no hay botes ni contenedores para dejar los residuos sólidos, por lo que debe quedar perfectamente claro que con ellos o sin ellos, el visitante de playa deberá recoger su basura de la arena y llevársela, por obligación, y si insiste en dejarla tendrá que ser infraccionado.

Fotos: Cortesía │ Ayuntamiento de Mazatlán

Con respecto al turista, indicó que desde la recepción del hotel, el visitante tiene que ser informado de que está en un destino turístico donde se prohíbe y se multad a la persona que deja residuos sólidos en las playas o lugares públicos.

La basura en las playas es un gran problema en Mazatlán, no cambió nada el comportamiento de la gente con el confinamiento de la pandemia del coronavirus, y aunque existen elementos para el cuidado del medio ambiente de la ciudad, incluidos en el Bando de Policía y Buen Gobierno, incluso en la reglamentación municipal, se sigue permitiendo, ambientalista.

Sin embargo, agregó que antes de la sanción debe de haber una campaña fuerte de concientización por parte de la autoridad, así como la colocación de señalética donde se indique la prohibición y se advierta de la posible sanción.

Mucha gente no entiende de razones, vemos el gran problema de contaminación y no entendemos lo que está pasando en la región y en el mundo, se acabó la pandemia y todo mundo sigue haciendo lo mismo, portándose igual, haciendo su desmadre igual, si no lo entienden esas personas, pues ni modo, que sean infraccionados.

Ocampo Peraza

BANDO DE POLICÍA

De 3 a 5 salarios mínimos establece como sanción a las personas que tiran basura en lugares públicos.

REGLAMENTO MUNICIPAL

De 10 a 1,000 UMA (Unidad de Medida y Actualización, que equivale a 86.6 pesos) es la multa por faltas al Reglamento de Desarrollo Sustentable, en el manejo de residuos sólidos.





