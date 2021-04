Piden abogados reforzar seguridad en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Con el incremento de hechos de violencia de alto impacto en todo el estado, es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno refuercen la estrategia de seguridad, manifestó José Antonio Serna Valdés.

El delegado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) agregó que además de reforzar la vigilancia, también se requiere hacer una verdadera investigación.

“Que no haya simulación, porque la madre de todos los delitos es la impunidad y el gobierno tiene que cuidar no caer eso, incluso en Escuinapa está la queja creciente de que el grupo de investigación Apolo no está presente”, dijo.

Comento que en Mazatlán este grupo no puede con el trabajo, ya que hay carpetas de investigación que se alientan porque falta desahogo de periciales, faltan peritos, es decir, la estructura de investigación científica.

"Vemos que no se hace una investigación como de debe ser, se necesita investigar más por parte de los órganos y para eso vemos que a la Fiscalía le hace falta más presupuesto, para que se aumente el grupo de investigación profesional de policías", dijo.

Señaló que en el caso de la Policía Preventiva de Proximidad Social que tiene cada uno de los municipios, también faltan más elementos, un mayor cuadrante para que puedan abarcar todas las áreas.

"Que se les dé una capacitación continua a los elementos para que puedan hacer su función como primer respondiente, que es ahí donde vemos que tiene un temor el policía para actuar, porque eso genera un compromiso donde lo va a conllevar a tener una actuación en un proceso penal de acusación, pero es una obligación que como policía tiene que asumir, por eso se requiere una policía comprometida y bien preparada", expresó.

El delegado de la CONCAAM insistió en que mantener la seguridad en un estado es necesario para que la gente productiva pueda desarrollarse económicamente, para que de esa manera se dé esa prosperidad que un estado, un municipio o una comunidad requiere.

"Siempre se necesita hacer más, es un eje de gobierno que nunca se debe descuidar, porque uno de los principales objetivos del gobierno es fincar las bases y crear un escenario para que todos tengamos tranquilidad en la entidad", concluyó.

ÚLTIMOS DÍAS EN MAZATLÁN

2 de abril: Un vecino de la colonia Sirena es localizado calcinado cerca del basurón municipal.

3 de abril: Dos hombres fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en el interior de un vehículo, muy cerca de la puerta de acceso del fraccionamiento El Cid.

4 de abril: Una persona malherida por arma de fuego en una torre de condominios es trasladada a una clínica particular, donde muere más tarde.













