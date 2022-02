Piden a productores no contratar transporte de personal "pirata"

Escuinapa, Sin.- Al considerarse como unidades riesgosas para el transporte de jornaleros, Rubén Medina Beltrán, sub director de Vialidad y Transportes en el Estado solicitó a productores de hortalizas evitar contratar las unidades "piratas".

El funcionario estatal funcionario estatal, informó sobre una reunión sostenida con los productores de la zona del valle, quienes son los que requieren de los servicios de los jornaleros para la cosecha de las hortalizas y es donde se presenta el mayor problema del transporte "pirata".

Aclaró que estas unidades a las cuales se les llama "piratas", son todas aquellas que no cuentan con alguna concesión para el transporte de personal y prácticamente trabajan fuera de la legalidad.

"La plática con los productores es para pedirles que nos ayuden no contratando el servicio de transporte de personal al campo que sea pirata, que no esté concesionado, en la medida que los productores nos ayuden en eso, el transporte pirata se va ir acabando porque no van a tener en que trabajar".

Agregó que para poder coadyuvar en este trabajo de erradicar el transporte pirata, también se ver el tema de los costos con los concesionarios, ya que este es uno de los principales factores que orillan a los productores a contratar las unidades piratas.

“Eso nos manifestaron los productores, los altos costos del transporte concesionado, por eso ahora que se vea el tema de las tarifas vamos a poner atención en ella y la tarifa que se establezca será la que se va aplicar en todo el Estado".

Para concluir, recalcó que la intención de combatir el transporte pirata, es evitar que los jornaleros sean transportados en vehículos inseguros.













