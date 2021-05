Piden a ASE investigar contratos de arrendamiento

Mazatlán, Sin.- A dos meses de haber presentado una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por irregularidades al interior del Acuario Mazatlán en contratos de arrendamiento de un terreno para estacionamiento de visitantes y para servicios del propio Ayuntamiento, por el orden de los 2 millones 330 mil 913 pesos, en el que se involucra a 4 funcionarios en turno, 3 ex funcionarios y 2 particulares, el director de Observatorio Ciudadano, Gustavo Rojo Navarro, hizo un llamado a la ASE para que notifique e inicie las investigaciones al respecto.

Dijo que la sanción por faltas administrativas graves puede ser desde la amonestación privada hasta la inhabilitación y el resarcimiento del daño.

En dichos contratos están involucrados, el director del Acuario, Pablo Gerardo Rojas Zepeda, el titular del Órgano Interno de Control, David González Cruz, el contador Ángel García Acuña, y el administrador, Luis Ernesto Montaño Ley.

También aparecen, Celia Jáuregui Ibarra, ex directora del Acuario; Marcia Judith Padilla, ex encargada de Recursos Humanos, y Miguel Ángel Arellano, ex contador.

Están también involucrados los particulares Jorge Alejandro Orozco Bartning y María Guadalupe Orozco Bartning, con quienes se formalizó los contratos de arrendamiento.





