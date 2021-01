Piden a alcalde atender prioridades de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, realice giras por todo el estado sólo demerita su figura como funcionario público y como persona, pues es claro que el municipio tiene muchas necesidades que atender mientras él sale de la ciudad, opinó Eva Angelina Sánchez Santos.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresa capitulo Mazatlán, manifestó que todos los ciudadanos tienen derecho a aspirar por algún cargo público o buscar crecer como persona, pero no sin antes atender las responsabilidades que ya se tienen, y menos cuando se trata de dirigir una ciudad.

Lamentó que Mazatlán esté abandonado, con calles destrozadas, oscuras, llenas de basura y que todos los días se registren robos y asaltos a comercios y casas habitación.

“Hay formas de hacer las cosas, con el rezago que tenemos no podemos seguir esperando a ver cuándo se le ocurre o se le ofrece estar al frente de la administración y dejar la responsabilidad por andar persiguiendo otro puesto, cuando todavía no concluye ni da resultado, me parece aventurado, debería hacer un autoanálisis de su gestión", dijo.

Sánchez Santos consideró que es una falta de respeto y conciencia tener esa actitud, independientemente si lo lleva o no al fracaso.





Para los cargos en puestos públicos nos tenemos que fijar en los perfiles de las personas que los quieren ocupar, sino tienen la competencia no tienen nada qué estar haciendo en un espacio que no les corresponde Eva Angelina Sánchez Santos





Eva Angelina Sánchez Santos, presidenta de la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresa capitulo Mazatlán. Foto: Archivo │El Sol de Mazatlán

La dirigente de AMMJE cuestionó que si hay lineamientos muy puntuales por parte de las instituciones electorales, de cuándo sí, cuándo no y bajo qué circunstancias debes iniciar tu precampaña, no se ponga orden.

"Me llama la atención que no le han hecho un señalamiento al orden por andar ya en proselitismo abierta en días y horarios laborales, cuando tiene un cargo, no entiendo por qué se le permite tanto y no se le exige la obligación que debe de tener, hay que hacer las cosas bien ", concluyó.

















