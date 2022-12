Pide STASAM 18% de aumento salarial

Mazatlán, Sin.- En revisión del contrato colectivo se encuentra El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, el cual se hace cada dos años y en este 2022 destaca el incremento salarial que están solicitando del 18%.

Laura Elena Tirado Aguilar, secretaría general del STASAM, señaló que la inflación está más arriba de lo normal de ahí el porcentaje que están solicitando en aumento.

"Hoy en día la inflación está muy por arriba de lo normal, está en 8.7 si no me equivoco y vamos a tratar de que no nos quedemos abajo de la inflación porque no nos alcanzaría, en unos meses más la inflación va que vuela para arriba, no nos va a alcanzar si se queda tablas a lo que es la inflación", dijo.

Contratación de personal

La dirigente sindical reconoció que la ciudad ha crecido a pasos agigantados mientras que el personal que labora para ofrecer los servicios públicos se ha ido quedando abajo, por lo que consideró que se debe incrementar la planitlla de trabajadores.

Tirado Aguilar estimó que se ocupan por lo menos de 60 personas para la recolección de basura y barrido humano, ya que son dos áreas donde hay mucho demanda, al igual que parques y jardines; las cuadrillas antes eran de seis a siete personas y a ahora son de cuatro.

A su ver se deben de abrir por lo menos de 150 a 200 plazas, para ser distribuidas en diferentes áreas, indicó que el sindicato no cuenta con personal para destinar a estos departamentos, pro lo que sí puede es recomendar, ya que hay cientos de ciudadanos que se han acercado para solicitar trabajo.