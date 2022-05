Pide síndica Procuradora informes de compra de lámparas

Mazatlán, Sin.- La síndica Procuradora exigió información de la compra de 2,139 lámparas LED por 400.8 millones de pesos, sobre todo del proceso de asignación directa, informó el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain.

Luego de que un grupo de regidores del Partido Sinaloense y del Partido Acción Nacional solicitaran tanto a la Auditoria Superior del Estado como la de Fiscalización del Congreso del Estado la investigación de esta compra de luminarias por parte del gobierno municipal, dijo que eso es bueno que lo hagan.

Explicó que si en estos momentos la Auditoria se aboca a revisar y encuentra alguna anomalía, se está a tiempo de solventar si hay cosas por solventar, y si no, se quitan ese brete de que está bien el proceso de compra.

Una cosa u otra lo que suceda es bueno, manifestó.

“Siempre es bueno tocar la puerta de la autoridad, ellos son parte del Ayuntamiento y como arte del Ayuntamiento de Mazatlán ellos tienen el interés de que las cosas estén bien y ello lo calman, porque han estado en redes señalando de qué hacen los regidores o qué han hecho los regidores y creo que eso es parte de su trabajo, no es malo, en particular de ninguna manera, igual al Sindica también solicitó una reunión, convocó al Comité para el día de mañana a las 10:30 de la mañana, a todo el Comité de Adquisiciones precisamente los está llamando a comparecer, a que le expliquen el procedimiento, a conocer bien los detalles y eso es bueno también, es parte de la dinámica”, detalló el funcionario municipal.

González Zatarain rechazó que exista un conflicto de intereses con el proveedor Azteca Lighting, ya que en Mazatlán no es la primera compra que se le hacen de este tipo de lámparas, porque no se hizo en lo oscurito, sino que está en la página de Transparencia y de Acceso a la Información.

La empresa Azteca Lighting ya ha colocado este tipo de luminarias en avenidas principales de la ciudad. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Indicó que quien determinará si está bien o no el proceso de compra de las 2,139 luminarias, va a ser la Auditoria Superior del Estado, si el procedimiento fue el adecuado, además de la explicación que dé el Comité de Adquisiciones en torno el proceso de compra.

Cuestionado acerca de por qué no firmó el Secretario del Ayuntamiento en el dictamen del Comité de Adquisiciones, junto con la Sindica Procuradora, González Zatarain justificó que no acudió a la Sesión por estar fuera de las oficinas ese día.

“Lógico, si tú no acudes a una sesión de Cabildo, un regidor que no acude, no puede firmar, ni la Sindica tampoco estuvo en la Sesión, por eso está pidiendo que él explique por qué tampoco estuvo en la Sesión y en algunas sesiones que yo no he estado no he firmado, no solo en esa, en muchas”, aclaró el funcionario municipal.