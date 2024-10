Pide Rubén Rocha Moya a alcaldes tener disciplina financiera

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exhortó a los 20 presidentes municipales que tomarán protesta a tener disciplina financiera.

Cuestionado sobre el apoyo que brindaría a los nuevos alcaldes, el mandatario estatal indicó que tienen que aprender a trabajar con el presupuesto que les es designado.

“Todo mundo tiene presupuesto, no tienen por qué arrastrar deudas. No podemos hacer obras que no tengan ningún sustento financiero”, externó.

No obstante, comentó que brindará apoyo a los municipios que lo necesiten para cerrar el trienio.

Asistencia de Rocha a toma de protesta de alcaldes

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que acudirá a solo dos tomas de protesta: Ahome y Culiacán.

Juan de Dios Gámez y Gerardo Vargas Landeros asumirán un segundo periodo de gestión municipal luego de que la ciudadanía aprobara su reelección en las votaciones del pasado 2 de junio.