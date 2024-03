Pide Rocha Moya salir de vacaciones a pesar de plagios masivos en Culiacán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exhortó a los sinaloenses a salir de vacaciones a pesar del plagio de 15 personas que fueron levantadas en Culiacán la mañana de este viernes 22 de marzo.

De manera extraoficial, ha trascendido que fueron 39 las personas privadas ilegalmente de la libertad. Otro hecho de alto impacto ocurrió el día de ayer, se registró un enfrentamiento entre civiles armados en Badiraguato, donde se privó de la vida a 3 hombres.

Rocha Moya comparó el contexto que se vive en Sinaloa con el de otros países y afirmó que la violencia no es motivo para que la gente deje de divertirse.

"Los invito a que disfruten de las vacaciones, me imagino que los israelitas están yéndose a sus áreas de recreo. Ellos son tan cultos, vivieron el nacimiento de Jesús y se están matando allá", declaró.

Continuando con las comparaciones, el gobernador dijo que en la ciudad de Nueva York también suceden asesinatos, pero que se mantienen de pie. Consideró que la historia está permeada de violencia, de tal forma que criticó a los medios de comunicación por alarmar a la ciudadanía al documentar los hechos de alto impacto que ocurren.

"Que me disculpen porque les he dicho a los medios que me voy a portar bien con ellos, pero tanta alarma y poner a la gente en alerta no es lo correcto", añadió.