Pese al alza en contagios de Covid-19, las personas se resisten a usar cubrebocas

Mazatlán, Sin.- Con el fin de concientizar en el uso del cubrebocas para prevenir contagios Covid-19, el Sistema DIF de Mazatlán empezó una campaña de concientización, ya que todavía hay muchas personas que se resisten a usarlo.

La presidenta del Sistema DIF, Gabriela Peña Chico, dijo que han recorrido plazuelas, mercados y el tianguis de la colonia Flores Magón y de El Conchi y han visto personas que siguen sin usar el cubrebocas.

“Esta es una campaña en la cual invitamos a las personas a concientizar por el uso del cubrebocas, la campaña se llama ‘Yo me protejo’, por mis amigos los medios de comunicación, yo me protejo por mi familia, yo me protejo por mis abuelitos, yo me protejo por mis niños, así que sumémonos y que llegue esta campaña que debemos de continuar protegiéndonos por las personas que más queremos en el mundo”, explicó.

Peña Chico dijo que la campaña la iniciaron el lunes 11 de enero y durará 15 días, para visitar y repartir un cubrebocas y un gel sanitizante; se han visitado todos los mercados, todos los tianguis con la idea de llegar a las más posibles personas, para hacerles ver que lo único que evitará los contagios de Covid-19 es la prevención.

Explicó que la gente que no trae cubrebocas, pone muchos pretextos para no usarlo.

“El argumento de ellos es que ya les dio, que no les va a volver a dar, que no les ha pasado nada, siempre es la excusa o la negación y ahí es cuando entramos nosotros con el equipo de compañeros que me acompaña de concientizarlos y decirles que realmente ninguna persona estamos excepto de contraer el virus, de cualquier tipo de variante”, manifestó la presidenta del Sistema DIF municipal.

Indicó que el no usar el cubrebocas, arriesgan a todo un equipo de trabajo y a toda la familia y los compañeros, por eso la manera de detener los contagios, es la prevención.













