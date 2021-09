Pescar de forma artesanal, un legado ancestral

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán todavía hay pescadores que usan artes de pesca selectivas, tal es el caso de quienes pertenecen a la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte.

La forma en que capturan los peces es con anzuelo, de esta forma sacan el producto uno por uno y cuando el tamaño es muy pequeño, o la especie no es la deseada, se regresa al mar.

Edgar Moya, de 49 años de edad, es uno de los 60 pescadores artesanales de Playa Norte en Mazatlán, quienes todavía mantienen el uso de anzuelos como sus antecesores.

A ellos se les puede identificar porque sus lanchas o canoas son de menor tamaño, usan un motor interno y una diminuta hélice.

Con esta técnica, los peces que son capturados se depositan vivos en un pequeño compartimiento de la canoa, llamado vivero, que cuenta con un orificio que permite la entrada de agua de mar; de esta forma, se asegura que el producto llegue lo más fresco posible al embarcadero, y por lo tanto, es de mayor calidad.

Para el pescador de segunda generación, el mar es su vida y aunque todos los días cuando sale a las capturas vive una adrenalina diferente, es el mismo orgullo y satisfacción que siente al poder alimentar a muchas familias.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"A mí me gusta ayudar a la gente en el precio del producto, en Playa Norte vamos emanados con la economía familiar, aquí puedes comprar 100 o 200 pesos, van a comer dos días, un buen producto fresco".

A bordo de la embarcación "Diablillos", Édgar a acompañaba a pescar a su papá desde que tenía 10 años de edad, pero desde hace seis se dedica de tiempo completo.

Incluso comparte que tiene la fortuna de seguir pescando con su padre, de 72 años de edad, de quien ha aprendido todo lo que sabe, pues ha sido el mejor maestro.

"Siempre me regañaba, no tires el anzuelo así, no eches la carnada, en base a eso hemos aprendido. Trabajamos mi tío, mi papá y yo, y todavía me sigue jalando las orejas. Él sabe del movimiento de mareas, dónde están los peces y cuando viene un mal tiempo".

Los riesgos a los que se enfrentan los pescadores son muchos, como los "toros locales", que esos llegan de un momento a otro y que ponen en riesgo su vida.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“Lo que se vive allá en altamar no se lo deseo ni a mi peor enemigo, a veces me compadezco y rezo hasta por los camaroneros, porque ellos salen en la pura temporada de huracanes y duran hasta un mes y medio en el mar. Hay momentos en donde siente que no las vas a librar, y en fracciones de segundo piensas en tu familia, porque sientes que se te va la vida que el mundo se te viene encima”, comentó.

"Nosotros estamos fuera solo unas horas, todos los días entramos y salimos y si vemos que hay marejada, lluvia, truenos, nos regresamos, hace dos años nos despedimos de Sergio, un compañero, y cuando regresamos de pescar nos enteramos que lo había matado un rayo, ahora ya hemos tomado un poco más de conciencia, para salvaguardar nuestra vida".

Señala que la pesca es variable, hay diferentes tipos de capturas, pero la de más abundancia es la sierra, llegan a capturar hasta 200 kilos y las lanchas tienen capacidad para 300 o 400 kilos.

Esta especie se captura por grandes cantidades debido a que se encuentra por manchas y cuando uno avienta el señuelo o el anzuelo, con la carnada atrapas el pez, lo quitas y vuelves es uno a uno, no se utiliza red.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"El trabajo se realizan con las puras manos, cuando nos encontramos una mancha nos duelen las manos, pero sabes que esos días son redituables, hay días que duramos sin capturar nada y cuando sucede eso lo haces con gusto porque sabes que es dinero".

Comparte que la pesca ya no es como era antes, pues los tiempos han cambiado y ya no sale el producto tan fácilmente, pero tiene que adaptarse. Es lo único que sabe hacer y aunque hay días en que no saque nada, o que no puede salir a pescar por el mal tiempo, la actividad que realiza es parte de su vida y a lo que se dedicará hasta que ya no tenga fuerzas.

DATOS

60 pescadores pertenecen a la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte.

49 años de edad tiene Édgar.

6 años tenía cuando aprendió el oficio.









