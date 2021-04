Pescadores, ganaderos y agricultores plantean necesidades a Rocha Moya

Mazatlán, Sin.- Solución a la sequía extrema, bajos precios de la leche, ganado, empleo temporal para el sector pesquero, inspección y vigilancia y gestión para obtener un precio preferencial al diésel marino, fueron algunos de las peticiones realizadas al candidato a gobernador de la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya durante el encuentro con el sector agropecuario en Mazatlán.

Con un espacio de cinco minutos por participante, representantes de los sectores primarios presentes expusieron las problemáticas más graves que enfrenta el sector.

Uno de los representantes del sector agrícola destacó las consecuencias que ha tenido la severa sequía que se ha propagado por todo el Estado, haciendo conciencia de la falta de mantos freáticos que promuevan el ciclo del agua, pues las presas más importantes como la Picachos y la Baluarte están en niveles nunca antes vistos.

"Vemos una gran necesidad que nos ocasiona este estiaje a los ganaderos, los agricultores van dos años que la mayoría de las parcelas pequeñas no se siembran porque no hay humedad, no tenemos un seguro agrícola porque somos temporaleros estamos abandonados en ese sentido".

Por su parte, el presidente Cooperativa Pesquera la Sinaloense de Villa Unión, Fernando Israel Ibarra Olmos, comentó que son muchas las necesidades del sector y una de ella es el desazolve continuo de bocabarras del baluarte y presidio, así como la necesidad de proyectos productivos.

"Necesitamos que se incremente el programa de empleo temporal y que se incremente el presupuesto de pesca para que los programas lleguen a los pescadores del sur del estado".

Mientras tanto, representante del sector social de la pesca, Mauro Castro Quintero, enfocó su problemática en la falta de atención a la labor de los pescadores, ya que les han retirado los apoyos que les ayudaban a sobrevivir durante las vedas, así como los altos costos del diesel marino que complican la zafra durante temporada.

El médico veterinario zootecnistas, Carlos Vladimir López Aispuro, indicó que el estatus de no acreditado que mantiene el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, frente a la exportación del becerro criado en Sinaloa, representa un grave problema para los productores por la disminución en el precio del ganado.

Luego de escuchar a los presentantes del sector primario, el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, anunció que los agricultores, ganaderos y pescadores entrarán al presupuesto estatal.

Además, prometió que también abogaría en la Cámara de Diputados por el regreso al subsidio del diésel marino y otros apoyos.

"Vamos a ordenar el gasto en Sinaloa para atender la vocación principal que es producir alimentos, no hay cosa más noble de los sinaloenses que producir los alimentos que el pueblo de México toma, por eso necesitan el apoyo, no es posible que este estado que tiene esta vocación, en el presupuesto local no aparezca una clave que diga apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros", concluyó.









