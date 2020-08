Pescadores en pie de lucha: Defienden sus fuentes de trabajo

Mazatlán, Sin.- Pescadores y mujeres de las plantas congeladoras de Mazatlán no dejarán el plantón que mantienen a la entrada de Pemex, hasta que las autoridades les den una respuesta que sea favorable a sus peticiones.

El bloqueo, que inició la mañana del martes, ha impedido el paso a las instalaciones a cerca de 20 pipas, ante la falta de respuestas de alguna autoridad federal a sus demandas.

Los pescadores manifestaron que la crisis, desesperación y el riesgo de no salir a altamar en la próxima temporada de capturas, los obligaron a llevar a cabo estas acciones que son con el fin de defender sus fuentes de empleo.

El capitán de barco Agustín González Bastida manifestó que ninguna autoridad se ha acercado y que no se irán de ahí hasta que el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Ángulo, les dé una respuesta favorable.

Los pescadores manifestaron que la crisis, desesperación y el riesgo de no salir la pesca en la próxima temporada de capturas, los obligó a llevar a cabo estas acciones. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Ya estamos cansados de que nos quieran 'lavar el coco' y no se nos dé una respuesta sobre el subsidio del diesel marino que garantice la fuente de empleo de miles de pescadores, nosotros no queremos perjudicar a nadie, pero lamentablemente si no hacemos esto, no van a voltear a vernos nunca”, dijo.

Admitió que con esta manifestación los 200 pescadores que están participando están en riesgo de contagiarse de coronavirus, todo por la falta de atención de parte del gobierno federal.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Qué necesidad de eso, ellos serán los culpables si llega a pasar una desgracia y que nos contagiemos, porque que les cuesta atendernos y mientras no vengan, aquí vamos a estar, ya nos mandaron llamar, pero no nos resolvieron nada, porque no estaba el comisionado”, expresó.

Por su parte, Mauro Castro Quintero señaló que este problema tiene más de tres años y que hasta el momento, ni las autoridades federales ni estatales han volteado a responder las preguntas y demandas del sector pesquero.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Los armadores nos dijeron que ya no quieren salir perdiendo, porque simplemente si a un barco le van a poner 30, 40, 50 mil litros de diesel a 20 pesos, imagínate; un millón de pesos, el camarón en Estados Unidos dicen que no lo quieren comprar debido a la pandemia”, expresó.

El también capitán indico que en Mazatlán hay 500 barcos en los que laboran un promedio de 2 mil 800 hombres del mar, además de mujeres maquiladoras y técnicos, que se verán afectados si no se autoriza el subsidio de diesel para que se pueda salir a las capturas de camarón.





