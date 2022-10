Pescadores de Playa Norte toman sus precauciones ante huracán "Orlene"

Mazatlán, Sin.- Ante la incertidumbre que ha provocado la presencia del huracán categoría 1 "Orlene" en el sur de Sinaloa, pescadores de Playa Norte toman sus previsiones y protegen sus lanchas.

Desde este sábado por la mañana muchas pangas ya se encuentran sobre el Malecón, en la Playa Norte, para evitar que sean golpeadas por los vientos o las marejadas, si es que el fenómeno meteorológico entra fuerte al puerto.

"Solamente cuidaremos las cosas de nosotros, lo que se pueda llevar a casa se llevará y lo que no se quedará aquí, no queda en nosotros, se va a resguardar todo lo que sea posible y lo que no, ya que sea lo que Dios quiera, pero mientras nosotros haremos lo posible por guardar bien nuestras herramientas de trabajo", dijo Humberto, un pescador de la zona.

Esta medida la toman cada vez que un huracán o tormenta se forma en el Pacífico mexicano y amenaza con golpear al puerto.

"Tomaremos las lanchas y las subiremos al Malecón, es lo mismo que hacemos todos los años, es la forma de prevenirnos, siempre que pasan este tipo de eventos, es lo que hacemos, subir las lanchas y amarrarlas bien para que no se vayan a volar", comentó Fernando, un pescador con 24 años de experiencia.

Lamentaron no contar con apoyos municipales para este tipo de emergencias, ya que ellos dejan de trabajar y por lo mismo, de ganar dinero.

"Nunca se han acercado a nosotros cuando es temporada de huracanes, y eso si nos puede perjudicar, nunca se acercan a platicar con nosotros, a darnos la despensa, nada de eso, solamente cuando andan en campaña, pero en momentos así nunca vienen, sea quien sea", dijo Fernando.

Sin seguro

Los pescadores de Playa Norte no cuentan con un seguro para sus lanchas, por lo que si sufren algún daño, ellos mismos tienen que repararlas con sus propios recursos económicos.