Pescadores de Escuinapa aplazan capturas de jaiba

Escuinapa.- Pese al levantamiento de la veda de jaiba en el estado, en Escuinapa el inicio de la captura se aplazó por algunos días; informó Luis Ramos Morales, secretario de la Federación de Cooperativas Pesqueras “Puerta de México Libre”.

El líder del sector pesquero en el municipio, comentó que esto se debe a que el producto no cuenta con la talla necesaria para su explotación.









Ahorita nosotros nos vamos a seguir manteniendo sin capturar la jaiba, aunque no es de manera oficial, vamos a seguir con la veda porque el producto no tiene la talla requerida para poder explotarlo. Es poca la arribazón que tenemos aún, y la que está llegando tiene una talla juvenil, no es conveniente sacarla Luis Ramos Morales









Aunque no dio una fecha exacta, dijo que se espera que a finales de este mes o los primeros días de julio, será cuando se inicie a trabajar.

Asimismo, externó que aunque no son muchos los pescadores que se dedican a la explotación de este producto, resulta ser una de las alternativas de vida para el sector.









No es mucha la gente (pescadores) que se dedican directamente a explotar este producto, deben ser algunos 200 los que tenemos entendido que se puede estar manejando con la pesca de jaiba, en la zona de Tecualilla es donde más se trabaja Luis Ramos Morales









Cabe destacar que en la zona centro y norte del estado, la captura de jaiba es una de las principales actividades que sostienen al sector pesquero.

PARA SABER

Se espera que a finales de este mes o los primeros días de julio, ya se pueda iniciar con la pesca de jaiba en Escuinapa.





























