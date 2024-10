Personal de confianza del Ayuntamiento se va sin liquidación

Mazatlán, Sin.- En el Gobierno de Mazatlán no habrá liquidación para los trabajadores de confianza que llegaron en la parte de la administración que le corresponde a Édgar González.

El alcalde informó que se les invitó a firmar una "renuncia voluntaria”, por lo que solamente se les dará el proporcional de sus prestaciones laborales, como el aguinaldo y su prima vacacional.

Puedes leer:Las calles ‘abiertas’ en Mazatlán son proyectos del Estado: alcalde

Comentó que se hizo de esta manera para evitar futuras demandas en contra del Ayuntamiento por el asunto de las liquidaciones.

Al firmar la renuncia voluntaria el trabajador no recibirá una liquidación por parte del Ayuntamiento, aunque esta práctica no es bien vista por la Ley Federal del Trabajo, dijo.

Por eso, explicó el presidente municipal, se les invitó a firmar, no se les obligó si no querían.

"Al personal de confianza que nosotros metimos, directores, subdirectores, les vamos a dar lo que se llama “proporcionarles”, las primas vacacionales, nosotros les pedimos que nos entregaran la renuncia para que no se generaran demandas de ese personal. Ya el otro personal que ya estaba ya no me hago responsable, pero sí del personal que nosotros trajimos" dijo.

"Los invitamos, no los obligamos, 'yo te invité a trabajar ahora y te invito, si eres considerado que entreguen la renuncia, si te llaman a quedarte pues te quedes, tú lo decides, es una decisión tuya', pero que sí estemos preparados para eso, hubo dos gentes que no aceptaron, no se les obliga, dijeron 'yo me espero’”, agregó.

Mencionó que son alrededor de 120 trabajadores los que se irán con renuncia voluntaria y le costará el Municipio 4 millones de pesos.

Añadió que de haber sido una liquidación formal, de ley, le costaría a las arcas municipales hasta cuatro veces más, es decir, 16 millones de pesos.