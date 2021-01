Persona con discapacidad acusa al alcalde de despedirlo injustificadamente

Mazatlán, Sin.- El 22 de diciembre el Ayuntamiento de Mazatlán emitió un comunicado que informaba que cuatro funcionarios de la subdirección de Comercio habían sido dados de baja; el motivo: presuntas irregularidades ocurridas en los diferentes operativos efectuados en la ciudad, donde al final de la indagatoria se les acusó de deshonestidad al aceptar "mordidas" de comerciantes.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que había pruebas contundentes de esto, específicamente unos vídeos.

Entre ellos está Florencio Alejandro Paredes, persona con discapacidad, atleta paraolímpico y trabajador en el Ayuntamiento desde el 2014. Él acudió en compañía de sus familiares y padres de familia, de los niños que entrena en un club de futbol, a pedir justicia al presidente municipal.

Señaló que desconoce el motivo real por el cual fue despedido, pues asegura que él no cometió nada de lo que Benítez Torres dijo.

Su baja, mencionó, está a partir del 21 de diciembre, fecha que le dolió por ser muy cercana a la Navidad. Es padre de familia de tres niños, a la fecha no ha encontrado trabajo, pues lamentablemente no es aceptado por su condición física; pide se le haga justicia y se le reinstale en su antiguo puesto de trabajo.

La verdad, las muletas no me impiden nada, hay vendedores que me han corrido y ahí voy detrás de ellos.

Florencio Alejandro Paredes

Agregó que su discapacidad no es motivo para haberlo despedido, ya que cuando se le solicitó, él siempre cumplió con su trabajo.

"Estuve presente en los operativos del Día de la Madre y del Día del Padre. Me mantuvieron todo el día en la Panamá de la Juárez, todo el día parado. Compañeros me decían: 'siéntate un rato', el oficial mayor pasaba a cada rato y a nadie le llamaba la atención, me sentaba un ratito y le decía 'páralo, páralo’, ya la traía en contra de mí", explicó.

Incluso vendedores le han ofrecido su apoyo para ir en contra del alcalde, pues nunca en su vida ha agarrado dinero de esa manera y acusan a otros inspectores de pedir hasta 2 mil pesos a la semana en forma de "mordida".

Paredes retó a Benítez Torres a mostrar las evidencias y afirmó que el propio Javier Lira, Oficial Mayor, le comentó que él no tenía ningún video suyo, que desconocía el motivo de su despido y que todas las órdenes venían desde el alcalde.

Ha pedido ayuda a la Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y ella le recomendó que pusiera una demanda laboral ante el Tribunal. No obstante, Paredes está consciente que este proceso puede ser largo y su urgencia es ser reinstalado en su puesto de trabajo, pues conseguir un empleo es difícil.

Cuestionó el actuar del presidente, pues ya es muy sabido que Benítez Torres ha pregonado que su administración es muy incluyente.

"Mi prótesis se me quebró aquí laborando, ahí en la Sánchez Taboada, ahí me habían corrido y yo había pedido que me pagara mi prótesis, me mandaron con Peña Chico y no recibí apoyo. No me repararon la prótesis".









