Persisten las fallas en el servicio de energía en poblados del valle de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Cientos de familias de Teacapán , Isla del Bosque , Palmito del Verde y Cristo Rey se ven de nueva cuenta afectadas ante los “miniapagones” que se vuelven a registrar cada que cae la noche.

Los pobladores, planean de nuevo una reunión donde abordarán otra vez el tema de los bajones de luz o mini apagones que se volvieron a presentar en las últimas semanas y que están afectando además de su salud los aparatos electrodomésticos.

Fue el pasado primero de agosto cuando vecinos de Teacapán , Cristo Rey y Palmito del Verde se reunieron en la plazuela de Teacapán donde determinaron tomar las instalaciones de la CFE en el municipio, para exigir se diera solución al tema de los apagones o bajones de energía eléctrica, tras darse a conocer esta situación en los medios de comunicación, el síndico de Teacapán, Jorge Crespo Zambrano fue contactado por el encargado de zona de la CFE el cual le manifestó que se realizaría por parte de la Comisión Federal de Electricidad los trabajos para solucionar la problemática.

Después del hecho, se realizaron algunas acciones por parte de la CFE en la red que se encuentra junto a la carretera Escuinapa-Teacapán y en el interior de los poblados, por lo que los bajones de luz disminuyeron durante un tiempo, pero en el mes de septiembre se volvieron a presentar.

Los vecinos denuncian que en la actualidad, justo al caer la noche, estas fallas en el servicio de la CFE se presentan, causando que los aparatos eléctricos y electrodomésticos como refrigeradores, aires acondicionados, mini split, televisiones, entre otros no funcionen como es debido o en algunos casos se llegan a descomponer, estos mini apagones se suscitan cada 5 0 10 minutos iniciando alrededor de las 7:00 pm y no se detienen hasta pasadas las 3:00 am.

“Todos los aparatos, se apaga la televisión, se apaga el internet, el abanico, el refrigerador, el aire acondicionado y así se están prendiendo y apagando toda la noche, a mí ya se me descompuso dos veces el refrigerador a causa de estos bajones y llegadas de luz que suceden cada 5 minutos durante toda la noche" denunció Salía Sánchez Hernández vecina de la calle Mateo Camacho en Cristo Rey.

La situación ha originado que los vecinos de Teacapán estén planeando realizar otra asamblea con los demás vecinos afectados de los otros poblados, donde se determine tomar las instalaciones de la CFE, pues la problemática no se detiene, además que ya han reportado la falla al servicio telefónico que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, pero los operadores les han manifestado que el reporte no se puede tomar a menos que la llamada para denunciar la situación sea en el momento exacto en que se están presentando las fallas o mini apagones.

“El operador me respondió que no podía tomar mi llamada como reporte porque le hable a las tres de la tarde y aún no se presentaban los bajones de luz, cuando es un hecho que al llegar la noche hoy otra vez se van a volver a dar", señaló un vecino de la calle Michoacán y Mateo Camacho de la comunidad de Cristo Rey.

El hecho afecta a la población en general al agricultor o pescador que necesita descansar para poder laborar temprano, a adultos mayores, amas de casa, niños, adolescentes y jóvenes que requieren dormirse temprano para asistir a la escuela y hasta profesionistas que trabajan en línea por las noches utilizando la computadora, pues las bajas de energía originan que el equipo se apague constantemente.

La fecha para la asamblea aún no se tiene definida, pero será a la brevedad, pues la situación no se puede sostener más, señalaron vecinos de Teacapán.

“Estamos dispuestos a realizar la toma de las instalaciones porque este problema debe parar", finalizó Carmen Morales, vecina del puerto de Teacapán.