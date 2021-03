Persiste el daño en la salud mental de la población

Culiacán, Sin.- Los días de fe y esperanza de María se desmoronaron cuando le avisaron que su tío que había sido internado por Covid-19 perdió la batalla contra el virus, en un momento en el que todavía anhelaba tener una oportunidad más para decirle lo mucho que sus enseñanzas significaron para ella.

Fue en los últimos meses del 2020, cuando la familia de María conoció el dolor que representa perder a un ser querido por culpa del coronavirus, sufrimiento que fue mayor cuando por el riesgo a un contagio, no fue posible dar consuelo a través de un abrazo y fue solo por una llamada.

Para María, sus hermanos y tíos, el enfrentar esta pérdida provocó una serie de emociones. En los hijos del fallecido, nació primero un enojo hacía la pandemia; para la ahora viuda, una tristeza por no volver a ver a su compañero de vida y para los sobrinos, una negación por ya no tener una figura paterna.

En el primer año de la contingencia sanitaria los decesos no se han detenido, van más de 5 mil, y con el paso de los meses, quienes tienen que enfrentar su realidad han experimentado en su mayoría depresión o ansiedad, de acuerdo a la encargada del área de Salud Mental de la Secretaría de Salud, Cecilia Pereda Quintero.

DUELO Y DEPRESIÓN

Explicó que para algunas personas el proceso de duelo no es el adecuado por no haber experimentado lo que significa un velatorio normal y no haber tenido la oportunidad de estar con su familia.

La especialista, señaló que esto también puede ser una manera de negar el hecho de que falleció un ser querido, por haber sido una muerte repentina. Sobre todo para los pacientes que ingresaron a un hospital y en menos de una semana se informó su deceso.

"Toda esa población que de alguna manera tenía contacto con ellos, que eran amigos, personas de su trabajo, sí les cuesta trabajo creer, porque es algo natural, es algo donde no se pudo procesar este duelo adecuadamente", comentó.

La recomendación para quienes atraviesan por un proceso de duelo es hacer una carta de despedida para el ser querido que murió, como una forma de cerrar ese ciclo y en caso de prevalecer las emociones negativas, acudir a terapias profesionales.

A un año de la pandemia, los especialistas en salud mental han detectado que dependiendo de la edad, ocupación y experiencias, son las secuelas que se generan en cada persona.

En el caso de los jóvenes, el confinamiento ha provocado que una vez que realizan actividades recreativas corren el riesgo de no medir su consumo de alimentos o de alcohol.

"En la medida en que se han abierto los negocios, los lugares de comida, de diversión, la población ha salido muy sin enfoque, sin ningún cuidado, que es lo que se ha estado observando y ya con la esperanza de que la vacuna se está aplicando en una parte de la población", detalló.

SIN CONCIENCIA

El riesgo con los jóvenes, según la especialista, es que en sus convivios con amigos, al regresar a casa pueden infectar a sus padres o familiar que es considerado como persona vulnerable.

Pereda Quintero, compartió que las personas que ya fueron contagiadas, llegan a padecer del síndrome post covid-19, con secuelas como dolores musculares, en el pecho, problemas de respiración y con consecuencias en su salud mental con ansiedad o depresión.

"Estamos hablando de esa población que está en su casa, que no busca la atención y que está enfrentando ese miedo, ese temor a volver a infectarse, pero que de alguna manera ya se instauró ahí un trastorno de ansiedad o trastorno de depresión", precisó.

Por último y contrario a los anteriores segmentos de la sociedad, más del 70 por ciento de la población piensa que ya no deben de tener cuidados porque su contagio fue ligero.

EFECTO PANDÉMICO

La especialista en salud mental llamó a las personas atenderse en caso de sufrir ansiedad.

ESTABLE

