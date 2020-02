‘Pedalea’ su bicicleta para ganarse la vida

Mazatlán, Sin. - Guadalupe Hernández le “pedalea” duro a su bicicleta para ganarse la vida. Él es un joven de 18 años de edad originario de La Cruz de Elota, que vende vegetales por las calles de la zona norte de Mazatlán.

Hace algunos años llegó a vivir a Mazatlán, y como era menor de edad, se le dificultó encontrar un trabajo, así que empezó a vender productos del campo de temporada que traían de su pueblo él y su mamá.

Fue así como desde los 13 años empezó a recorrer las calles en su bicicleta llena de ejotes, chile morrón, de árbol, calabaza, verdolaga, nopales y papa.

Los jueves es un largo día, ya que inicia a las 5:00 de la mañana. Ayudado por su familia, preparan las bolsas de plástico y las colocan en la bicicleta para poder salir a vender temprano y así acabar todo lo que lleva.

A las 9:00 horas ya anda en las calles con su bicicleta cargada con 200 bolsas de diferentes productos que vende a 10 pesos cada una. Una de sus paradas es a las afueras de la clínica familiar número 56 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Prados del Sol.

El joven, un poco tímido pero agradable, cubre su cara de los rayos del sol con una gorra y apenas sí puede moverse, ya que la bici trae una jaba en la parrilla llena de calabazas, papas y chile de árbol, en la parte de atrás, en unos aros de fierro, coloca decenas bolsas de chile morrón, en un costado trae los nopales y del otro las verdolagas y el frente lleno de ejotes.

“¡Lleve los ejotes, nopales, calabazas para la comida, están tiernitas y baratas, señora!”, grita Guadalupe cuando ve a las mujeres que salen del seguro.

Incluso hasta recetas que le ha enseñado su tía comparte con sus clientes, para convencerlas de que se lleven los productos, desde cómo cocer las verduras, preparar platillos ylos beneficios nutricionales que tienen.

Explica que los nopales se pueden cocinar con carne en chile colorado, con tomate y cebolla, y la verdolaga con chile colorado o pechuga de pollo desmenuzado en salsa verde.

Para él, vender en la calle es aparentemente fácil porque le gusta hacerlo, sin embargo, hay días que para regresar a casa sin ninguna bolsa y que le paguen bien tiene que pasar mucho tiempo “rodando” por las calles.

Comenta que trabaja sólo los jueves de 7:00 a 15:00 horas y gana 500 pesos. Y aunque su punto oficial es afuera de la clínica, si no logra vender, tiene que hacerlo por las calles de las colonias aledañas a esa zona.

Ejotes, chile morrón, de árbol, calabaza, verdolaga, nopales y papa, es lo que oferta el joven de 18 años. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Me gusta vender, pero es difícil, porque yo gano por lo que vendo, y muchas veces donde nos paramos la gente no compra, me tengo que mover a la primaria o al kínder, y si no, tenemos que andar gritando por la calle, y la gente no nos hace caso.

Guadalupe

El joven señala que ante las pocas oportunidades de estudiar la preparatoria lo hace en el sistema abierto, y recuerda que en su comunidad trabajaba en la parcela desde muy chico, que fue cuando se enseñó a sembrar y cosechar.

Sus tíos son los que se dedican a sembrar en ese municipio, y ante la poca oportunidad de vender la producción de cosechas a buen precio, lo hacen a granel en diferentes puntos de la ciudad, ya que los compradores les pagan unos pesos y se quedan con todo para revender y quedarse con toda la ganancia.

Mi tíos los cortan un día antes y nos lo traen en una camioneta y lo vendemos en tres puntos, el Seguro Social nuevo, el ISSSTE y ahora aquí en la Clínica del IMSS de Prados del Sol, y así ganan más.

Guadalupe

Y aunque los rayos del sol son fuertes, no lo detienen, cada jueves él tiene una misión que emprender para poder ayudar a su mamá con los gastos de la casa: pedalearle duro hasta que consiga vender todas las bolsas con verdura que empaqueta.

DATOS

18 años de edad tiene Guadalupe.

5 años lleva vendiendo en su bicicleta.

200 bolsas con verdura empaquetan todos los jueves.

10 pesos es el precio de cada bolsa.

LOS PUNTOS

La familia de Guadalupe vende sus productos en tres puntos de la ciudad: el Seguro Social nuevo, el ISSSTE y la Clínica del IMSS de Prados del Sol.





