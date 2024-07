¿Patronato del Faro también quiso operar una tirolesa? Esto es lo que se sabe

Mazatlán, Sin. -Luego que el Patronato del Faro Mazatlán se deslindó de la responsabilidad social de resguardar este atractivo turístico durante seis años, empezaron a circular documentos donde se revela que la IAP, presuntamente, habría solicitado el registro de marca para brindar el servicio de operación de una tirolesa en el cerro del Crestón.

El documento está disponible en la plataforma Marcia, un servicio de Inteligencia Artificial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se observa que la fecha de presentación del registro de marca fue el 18 de agosto de 2022 para la explotación de productos y "Servicios de entretenimiento, actividades deportivas, culturales, servicio recreativo relacionados con senderismo y tirolesa" bajo la marca "Faro Mazatlán".

La exposición pública de dichos documentos surge en el contexto de la renuncia del patronato a seguir salvaguardando el cerro del Crestón de forma voluntaria, además de administrar las amenidades de este espacio natural, como el mirador de cristal, debido a la construcción y operación de la tirolesa por parte de un empresario, que unirá este cerro con el del Vigía, al considerar que el proyecto no era compatible con sus objetivos de conservación ambiental.

Son especulaciones

Aunque se buscó al Patronato y a su presidenta, Raquel Briseño Dueñas, para su réplica, Verónica Rico, encargada de Comunicación de la extinta IAP, mencionó que por el momento no se darán declaraciones al señalar que la intención de colocar una tirolesa por parte del patronato son especulaciones y es falso.

"El Patronato está concentrado en el proceso de extinción de la I.A.P. en este momento, revisando el proceso legal y administrativo con la Junta de Asistencia Privada, el SAT, el proceso de donativo de los activos con los que se contaba, etc. Por lo cual prefiere no distraerse respondiendo a las especulaciones que otros han puesto en el aire (…), que el Patronato tenía intenciones de poner una tirolesa es totalmente falso", dijo.

‘Tirar la mano y esconder la piedra’

Por su parte el alcalde Édgar González Zataráin dijo que no le constaba que el Patronato tuviese dichas intenciones, pero que sí le habían comentado respecto a este supuesto registro, incluso, no estaba de acuerdo con que se hubiese deslindado de esta responsabilidad, aunque después declaró que no se valía "tirar la piedra y esconder la mano".

"Tengo entendido, no me consta, pero sí me han comentado que se tenía una solicitud para una tirolesa, y que además habían adicionado otras cosas extras, y lo que obviamente no estamos de acuerdo es que ‘tiremos la piedra y escondamos la mano’, cuando no nos gusta como muchas cosas que suceden en Mazatlán, si las hacen otros son malas, pero si las hace la persona que está criticando, son buenas", declaró.