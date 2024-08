Paseos en catamarán, en riesgo debido a accidentes en embarcaciones

El muelle adyacente al Faro de Mazatlán, hogar de 12 catamaranes, ha sido escenario de una serie de incidentes que han puesto en tela de juicio la seguridad de esas embarcaciones.

Estos sucesos recientes, que incluyen fallas mecánicas, colisiones y filtraciones, han desatado un debate sobre las prácticas de mantenimiento y las medidas de seguridad en el sector marítimo.

Fallas mecánicas y rescates

El 21 de marzo un catamarán que realizaba un recorrido por la bahía de Mazatlán sufrió graves fallas mecánicas en la entrada de la Marina. La situación se volvió crítica cuando el navío, con 15 personas a bordo, no pudo regresar al muelle por sus propios medios.

La intervención de la Policía Acuática fue crucial para llevar a cabo el rescate, se garantizó la seguridad de los pasajeros y se minimizaron los riesgos asociados con la falla técnica.

Filtraciones y evacuaciones

En otro incidente ocurrido el 6 de julio, un yate experimentó una filtración de agua. Aunque el problema fue detectado a tiempo y los pasajeros fueron desembarcados, la situación subraya la importancia de una vigilancia constante en la integridad estructural de las embarcaciones.

La capacidad de respuesta rápida ante tales problemas es esencial para evitar situaciones de emergencia más graves.

Colisiones en el mar

El 12 de julio se produjo una colisión entre dos catamaranes en el área de navegación. A pesar del impacto, todos los pasajeros fueron evacuados sin incidentes graves.

Este evento resalta la necesidad de mejorar las prácticas de navegación y las habilidades de la tripulación para prevenir accidentes y garantizar una respuesta efectiva en caso de colisiones.

Fallas en el motor y rescate

El 14 de julio, un catamarán enfrentó una falla en el motor mientras navegaba cerca del hotel Pueblo Bonito. Incapaz de continuar su viaje, la embarcación fue varada cerca de la playa.

La rápida actuación de los equipos de rescate permitió que los 30 pasajeros a bordo fueran evacuados de manera segura. Este incidente subraya la importancia de contar con procedimientos de emergencia bien establecidos y efectivos para manejar fallas mecánicas.

Mantenimiento y revisión

Miguel de la Cruz, encargado de la logística para los catamaranes y la atención a los turistas, asegura que a pesar de los incidentes, las embarcaciones reciben un mantenimiento constante.

"Antes de cada salida, las embarcaciones pasan por un proceso de revisión para identificar posibles fallas. Sin embargo, el mar presenta desafíos imprevistos que a veces escapan a nuestro control", afirma de la Cruz.

Perspectiva de las autoridades

Antonio Barreiro Varela, Capitán de Puerto, sostiene que las fallas en las embarcaciones son comparables a los problemas que enfrentan los vehículos terrestres.

"Han sido coincidencias, fueron fallas que ocurren normalmente en todos los barcos, puede pasar en barcos o carros, es normal", dijo.

Reflexiones sobre la seguridad marítima

Los recientes incidentes han generado un debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en las embarcaciones turísticas. Algunos expertos sugieren que es imperativo implementar revisiones más exhaustivas y frecuentes, así como actualizar los procedimientos de emergencia y mejorar la capacitación del personal a bordo.

Una colaboración más estrecha entre los operadores turísticos y las autoridades podría ser clave para asegurar que todas las embarcaciones cumplan con los estándares de seguridad más altos. Esto podría incluir auditorías regulares, el uso de tecnologías avanzadas para detectar problemas y la mejora de los protocolos de respuesta ante emergencias.

Turismo dividido

Mientras que algunos turistas están informados de los hechos ocurridos, señalan que no temen en subirse a un catamarán.

"Sí vimos que pasaron accidentes, pero no nos importa, no es como que nos preocupe, porque venimos a disfrutar, si nos va a pasar algo, nos va a pasar hasta estando a pie, tienen el equipo necesario, con que no explote, todo bien", mencionó Mariana Gómez, turista originaria de San Luis.

Otros turistas han mencionado que tomarán sus medidas y procurarán tener otro tipo de entrenamiento.

"No, qué miedo, la verdad, donde me llegue a pasar algo por andar turisteando, no se perdona si le pasa algo a mi familia, así que vamos a tomar medidas, mejor, pero subirme a uno de esos por amor al arte no se hace”, dijo.