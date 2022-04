Participa el 5.24 por ciento de los sinaloenses en revocación de mandato

Culiacán, Sin.- De acuerdo a los cómputos de Revocación de Mandato que llevó a cabo este domingo, hasta las diez de la noche el Instituto Nacional Electoral había computado 371 casillas de las mil 346 que se instalaron y habían votado 117 mil 275 ciudadanos, es decir, la participación era del 5.24 por ciento.

De acuerdo a las actas computadas ciento once mil 853 sinaloenses votaron porque López Obrador siga como presidente y cuatro mil 328 que se revoque el mandato y se anularon mil 094 votos.

Asimismo, de acuerdo a la información que proporcionó a las nueve de la noche, la Junta Local Ejecutiva del INE Sinaloa hasta ese momento habían sido computadas 79 actas de los mil 346 paquetes electorales de las casillas instaladas.

De ellos, se informó que en el Distrito uno todavía no había recibido su primer paquete, por lo que todavía no comenzaba el cómputo distrital. En el Distrito once se contaba solamente con once actas válidas computadas, lo que representa el 5.9 por ciento del total.

En el Distrito Tres hasta las nueve de la noche contaba con 24 actas computadas que representa el 12.12 por ciento del total de paquetes. El Distritos Cuatro de Guasave, lleva dos actas válidas computadas lo que representa el 1.06 por ciento, además de un paquete recontado.

Foto: Mario Ibarra | El Sol de Sinaloa

El Distrito cinco de Culiacán lleva tres actas válidas computadas, lo que representa 1.61 por ciento del total. Mazatlán, Distrito seis, cuenta con 14 actas válidas ya computadas lo que representa el ocho por ciento del total.

En el Distrito siete con cabecera en Culiacán cuenta ya con 24 actas válidas computadas lo que le representa el 12 por ciento del total, teniendo así las 79 actas computadas. Sin embargo, se aclaró que hasta esa hora ya se tenía un total de 124 actas computadas.