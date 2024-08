Parque Ciudades Hermanas de Mazatlán luce sucio y descuidado

Mazatlán, Sin.-Ubicado en el Paseo Claussen de Mazatlán, en la colonia Los Pinos, el Parque Ciudades Hermanas presenta un evidente deterioro, reflejo de la falta de mantenimiento por parte de las autoridades locales.

Este lugar, que alguna vez fue un atractivo vibrante para residentes y visitantes, ahora muestra señales de abandono.

El desgaste es palpable en múltiples áreas del parque.

Los adornos que ahora están despintados, y las áreas de juegos para niños se están en condiciones deplorables, lo que evidencia un descuido preocupante. "Está despintado y acabado, se nota fácil lo oxidado que está y ahora da más miedo subir a mi hija a jugar ahí, mejor me la llevo a dar una vuelta por el malecón y eso que vivimos ahí enfrente, pero no me agrada traer aquí a mi hijo", dijo Felicia, quien vive frente al parque.

Inaugurado en 2018, el parque representó una inversión de más de 47 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado. Sin embargo, su estado actual dista mucho del esplendor prometido.

En el olvido el parque Ciudades Hermanas, a casi seis años de ser construido. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Postes de lámparas y techumbre en mal estado, y terrenos aledaños cubiertos de maleza contribuyen a una imagen negativa, lo que perjudica su atractivo para turistas y locales que frecuentan el área.

"Está muy feo, no tiene nada de atención, por aquí hay maleza, la gente se pone a jugar basquetbol y está bien, lo malo es cuando meten alcohol y se ponen a tomar, eso es en todo el parque y luego los domingos los jóvenes diciendo tonteras y se vienen aquí a molestar y eso que hay una caseta, si no hubiera estaríamos peor", añadió.

Proliferan animales

Según testigos en el parque suelen verse ratas, cucarachas y otros animales que recorren el lugar, lo cual ha puesto en estado de alerta a los habitantes del asentamiento.

"Sí hemos visto animales, como ratas, cucarachas y quién sabe qué más, pero es normal porque muchas personas vienen y hacen su picnic o traen su comida, y ahí es donde los animales se juntan, nos da hasta miedo que se nos lleguen a meter a la casa", dijo Jonás, habitante del asentamiento.