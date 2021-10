¡Paren todo! "El Chango 0te" será el nuevo director del ISDE

Culiacán, Sin.- En el gobierno de Rubén Rocha Moya, el titular del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE), será Julio Cesar Cascajares, mejor conocido por su trabajo como animador de los Tomateros de Culiacán con su personaje "El chango 0te".

En conferencia de prensa en, donde dio a conocer su gabinete, Rocha Moya adelantó que Julio Cesar es muy conocido por los sinaloenses, "es el chango, el chango león que está ahí en el estadio, él va a ser el director del ISDE".

"Me sorprende, porque yo he sido animador, porque estuve en la lucha libre, he sido animador y he visto que a los deportistas le daban premio y decía ¿a nosotros cuando nos van a dar? es difícil que ahora me dan este premio, él lo entiende como tal", contó el gobernador electo.

Rocha Moya, comentó que Julio Cesar tiene relación con los deportistas sinaloenses y, aunque muchos aspiraban ser director del ISDE, su decisión fue dar una oportunidad a una persona que forma parte del medio, con la condición que dé la cara la ciudadanía.

"Es un tipo atlético, tiene vocación por el deporte y me interesa mucho que sea alguien que, en efecto, no es un ex ligamayorista, ex etcétera, porque había muchos compañeros (...) necesitamos darle oportunidad a otra gente, este muchacho tiene madera para esto", subrayó.

El gobernador electo explicó que cuando lo invitó para tomar protesta como director del ISDE, le informó que quedó en desacuerdo con el equipo de beisbol Tomateros. Sin embargo, en caso de que quiera seguir como animador en los juegos, tiene la libertad de hacerlo.

Durante el proceso electoral, Rocha Moya fue invitado en el programa de Julio Cesar Cascajares, en donde, entre bromas le pidió un trabajo en su gobierno. Ahora será el nuevo director del ISDE.









