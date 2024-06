Para mediados de septiembre se espera concluir la obra pública en el puerto: alcalde

Mazatlán, Sin. -A mediados de septiembre la Comuna concluirá la obra pública en la ciudad por el cambio de administración, manifestó el alcalde Édgar González Zataráin.

El presidente municipal de Mazatlán informó que quedan pendientes alrededor de 70 proyectos por ejecutarse en todo el puerto.

El primer edil señaló que por la entrega-recepción buscan acelerar la ejecución de las obras para que este proceso avance sin problemas, ya que el 1 de noviembre se hará el cambio de mando.

"Nuestro propósito es que cerremos todo compromiso a más tardar a mitad de septiembre, que no tengamos ya compromisos de obras en tránsito y que obviamente ya octubre sea solamente para estar caminando con la entrega-recepción sin problema", dijo.

Modificaciones

De acuerdo al Plan Anual de Obra, este año se invertirían 405.5 millones de pesos en 207 proyectos.

Resaltó la inversión de 62 millones 845 mil 159.59 pesos para la continuación de la Avenida Delfín, sin embargo, ya se dio de baja por falta de certeza jurídica y el recurso será reasignado en obras pequeñas, aseguró González Zataráin.

"Todavía hay dos propietarios que no ceden ahí el tema del arreglo para el trazo de la Delfín, entonces para que no se nos vaya, como es presupuesto 2024 y no se quede sin ejercer, hay que modificarlo y lo dispersamos en varias obras", aseguró.

Sin especificar cuáles, añadió que también se dieron de baja otras obras menores que absorbió el Gobierno del Estado.

"Nosotros las modificamos y las cambiamos por otras nuevas, pero realmente los cambios no es tanto, no es mucho, es un reacomodo que se hizo nada más en el tema del presupuesto", añadió.