Para hacer fentanilo, es como hacer penicilina, no en cualquier lugar se hace: SSP

Culiacán, Sin.- En Sinaloa no hay y ni se han encontrado laboratorios de fentanilo sino talleres de confección de pastillas de esta droga opiácea sintética, sostuvo el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Al revelar que hoy viernes se ejecuta una orden de cateo a tres domicilios en Culiacán en donde aparentemente se fabrican este tipo de pastillas, declaró que se pudiera tratar de un taller como otros que han localizado en el estado.

"No son laboratorios. Para hacer fentanilo es como hacer penicilina, no en cualquier lugar se puede hacer, es un procedimiento que se tiene que hacer", apuntó para alinearse a la narrativa de que Sinaloa no es productor de este narcótico sintético.

Castañeda comentó que lo que más predomina en el estado son estos "talleres" rústicos de metanfetamina y que de fentanilo apenas han encontrado 4 sitios en lo que va de 2023.

La negación de la existencia

Desde que comenzaron las presiones de Estados Unidos al gobierno de México para controlar el tráfico de fentanilo, se ha emitido una narrativa oficial que niega la presencia de laboratorios de esta droga potente.

Tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como su secretario de Seguridad también han rechazado la existencia de estos laboratorios, intercambiándolos por "talleres" donde solo se elaboran las pastillas que luego exportan a la frontera los grupos criminales.

En una carta presuntamente firmada por los hijos del Chapo Guzmán enviada a un medio nacional, también negaron que ellos produzcan fentanilo en Sinaloa y acusaron una persecución política en su contra.