Panorama pesquero es gris en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- A poco más de un mes de iniciada la temporada de capturas de camarón en el Océano Pacífico, los reportes de la mayoría de las embarcaciones que salieron a la pesca son regulares, con volúmenes de producción incluso menores que el primer viaje de la temporada pasada, declaró Jesús Omar Lizárraga Manjarrez.

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico comentó que el panorama es poco alentador, sobre todo porque se pensaba que la producción sería mayor, sin embargo, la falta de inspección y vigilancia se refleja en los volúmenes.

“No es alentadora la producción, a pesar que muchas embarcaciones no salieron a pescar y que se estimaba que ese recurso que no era pescado por las embarcaciones que no salieron, pues iba a ser captado por las embarcaciones que sí lo hicieron, pero lamentablemente no ha sido así”, dijo.

Señaló que si bien no se puede culpar del todo a la falta de inspección y vigilancia, porque hay factores naturales que influyen en la disminución de la producción, es notorio que el recurso natural fue explotado ilegalmente en etapa de reproducción y esto es a consecuencia de la desatención del gobierno en la lucha contra el furtivismo.

Advirtió que con estos resultados se prevé una temporada muy corta, cuando mucho de dos y viajes, y que muy pocos tendrán la posibilidad de un tercero, ya que el primer representa el 50% de la producción de la zafra.

Hombres del mar califican de irregular la pesca de camarón en esta temporada. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Lizárraga Manjarrez detalló que los barcos que ya rindieron su primer viaje reportan entre 4 y 5 toneladas capturadas, cuando requieren entre 7 y 8 para recuperar los costos de operación para poder volver a la pesca.

Explicó que en los últimos días las capturas en altamar son irregulares, de 70 a 150 kilos por lance, y se reducen a horarios de noche para aprovechar la marea, por lo que se espera poco margen de utilidad.





















