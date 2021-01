PAN demanda que el alcalde de Escuinapa renuncie ya

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, calificó de abusón y mentiroso al alcalde e Escuinapa, Emett Soto Grave, al vacunarse antes de que los verdaderos vulnerables por lo que no debe de esperar un juicio político, sino que, por congruencia, renuncie a su cargo.

Esa acción es reprobable, no tiene nombre, porque ni siquiera por su edad, se encuentra en una situación seria de riesgo.Juan Carlos Estrada Vega

Estrada Vega insistió que el Alcalde de Escuinapa, Emmet Soto, reconozca su error y que acepte las consecuencias de haberse vacunado antes de tiempo, ya que haber utilizado sus influencias para saltarse la fila en los turnos de la estrategia de vacunación contra el Covid-19 no se vale.

“Que no salga a decir mentiras, él comenta que es médico internista, que no dudo que lo sea y que él está en la primera línea de batalla no, posiblemente de repente va y el pueblo de Escuinapa dice lo mismo, que él no está ahí y yo le exijo que no diga mentiras, que reconozca su error y que acepte las consecuencias de los mismos, espero que solo haya sido él y no más miembros de su familia”, dijo.

El viernes fue cuando el alcalde se aplicó la vacuna. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Escuinapa

El líder panista resaltó que los verdaderos héroes son los médicos y enfermeras que día a día están luchando y muchos de ellos no han recibido la vacuna.

Por ello, precisó que la autoridad de Salud del Estado hizo lo correcto al separar del cargo al Director y personal que permitieron el abuso del presidente municipal escuinapense, pero al mismo tiempo exigió una acción responsable de parte de Morena para el edil.

Exigió una acción responsable por parte de Morena y que dejen de simular, engañar y mentirle al pueblo diciendo que ellos son los buenos y los panistas son los malos.

















