PAN demanda ilegalidad de Morena en su intención de sumar más diputados

Culiacán, Sin.-La presidenta del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio señaló que Morena pretende de manera ilegal y abusiva imponer más curules en el Congreso del Estado, ignorando la voluntad ciudadana a través del voto emitido el pasado 2 de junio.

A través de un video, la panista expuso que Morena busca imponer el 74 por ciento de los espacios en el Congreso local, cuando obtuvieron el 54 por ciento de los votos.

Señaló que la intención del partido es eliminar las posiciones de la oposición de manera ilegal puesto que actualmente el PAN tendrá cuatro diputaciones en el Congreso del Estado a partir del 1 de octubre de este año.

“Estamos hablando de un 20 por ciento de legisladores que le pretenden quitar a la oposición, de forma ilegal e ilegítima, para de esta manera no se escuche otra voz que no sea la del oficialismo en el poder”, dijo.

La presidenta del PAN aseveró que de manera jurídica su partido seguirá buscando que se respeten los resultados de las votaciones del 02 de junio y que no permitirá que Morena y los tribunales quiten lo que por ley ya corresponde.

“En el PAN seguiremos la ruta jurídica ante tribunales y las instancias correspondientes para que este atropello a la democracia no se concrete. No vamos a permitir que morena nos quite lo que por ley nos corresponde”, expresó.