Palaperos reconstruyen negocios dañados por el huracán "Kay"

Mazatlán, Sin.- La Unión de Palaperos de Mazatlán aclaró este viernes que no están ampliando sus negocios ubicados en zona federal, sino que solo están reconstruyéndolos de los daños que sufrieron tras el paso del huracán "Kay" en septiembre pasado.

El presidente de la unión, Juan José Burgara Ortega, señaló que decidieron hacer la aclaración luego de las acusaciones que han recibido en los últimos días sobre la maquinaria pesada que se ha observado en las playas.

"La Unión de Palaperos no está construyendo, está reconstruyendo los daños ocasionados por el fuerte oleaje que dejó el huracán 'Kay', porque de repente hemos visto en las redes sociales alguna que otra fotografía que no es la adecuada, porque de repente dicen que estamos ampliando, que estamos agarrando más terreno, lo cual no es cierto, estamos respetando nuestra área concesionada, tenemos los permisos en orden y con regularidad", señaló.

Burgara Ortega comentó que las pérdidas que tuvieron a causa de esta situación oscilan entre los 250 mil y 700 mil pesos.

"El costo de nuestras pérdidas es depende de los daños de los locales, hay algunos que tuvieron perdidas de 250 mil pesos, otros de 500 mil, otros que les fue peor con 700 mil pesos en pérdidas, cada quien sufrió diferente, muchas personas están tratando de subsistir por lo ocurrido".

Los palaperos de la zona de playa aclaran los señalamientos que han recibido en redes sociales. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

A cada uno de ellos se les ofreció un préstamo de parte del gobierno del estado para poder reconstruir sus negocios.

"El gobierno del estado nos ofreció un préstamo con un interés muy bajo, solamente nos cobrarían el uno por ciento, lo hicieron con el fin de que repusiéramos nuestras perdidas, pero hasta ahí".

PARA SABER

Fueron 17 palapas de la zona de playa de Mazatlán las que resultaron con daños tras el paso del huracán "Kay" en septiembre pasado.