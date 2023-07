Pago parcial ante IMSS perjudicará a largo plazo a trabajadores

Mazatlán, Sin.- Registrar a un trabajador con menos salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no beneficia ni al trabajador ni a la empresa, manifestó Fernando Valdez Solano.

El presidente de Coparmex Mazatlán comentó que esta mala practica que se hace en el país podría perjudicar a largo plazo a los empleados, en específico al momento de jubilarse.

"Son ahorros mal entendidos, ni el trabajador ni la empresa salen ganando con este tipo de prácticas, ambos toman riesgos que no valen la pena", dijo.

Valdez Solano explicó que es importante promover la legalidad, así como la cultura del ahorro para el retiro, para que de esa manera se pueda asegurar una jubilación más digna.

Expresó que al registrarse con un salario mínimo las prestaciones más básicas se vuelven insuficientes y el retiro para la jubilación muy precario.

"Hay trabajadores que dicen: 'quiero ganar 4 mil pesos libres no importa con lo que me registres' y por otro lado la empresa cree que si lo registra con menos sueldo pagará menos de impuesto y no es asi, ni el trabajador gana mas ni la empresa deja de pagar", reiteró.

Nuevo hospital

Por otra parte, el presidente de Coparmex señaló que insisten en la donación del terreno para la construccion de un nuevo hospital del IMSS en Mazatlán de 140 camas.

"Estamos insistiendo que las carpetas técnicas se entreguen al Seguro Social y darle seguimiento a esto, ya tenemos algunos avances", concluyó.