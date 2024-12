Pago de aguinaldos a trabajadores de Gobierno del Estado inicia esta semana

Culiacán, Sin.- El pago del aguinaldo de los trabajadores del gobierno del estado inicia esta semana, informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal precisó que a los maestros se les pagará el próximo viernes 6 de diciembre, mientras que al resto de los burócratas estatales, el próximo lunes 9 de diciembre.

Rocha Moya precisó que en total serán 2 mil 200 millones de pesos erogados por el concepto de aguinaldos este año.

Además, dejó claro que se auxiliará tanto a los municipios como a las universidades públicas para los gastos de fin de año.

“A los municipios les podemos prestar, les podemos ayudar con algo y prestarles algo, de tal manera que resuelvan sus problemas ahora y lo pospongan. En el caso de las universidades tenemos que buscar los ajustes necesarios porque ellos no reciben ingresos, no cobran, no tienen recaudación”, señaló.