Padres y alumnos exhiben deficiencias en regreso a clases virtuales

Culiacán, Sin.- Este miércoles 6 de enero los estudiantes regresan a las aulas virtuales, una modalidad a la que ha costado adaptarse para quienes tienen recursos tecnológicos, mientras que otros simplemente han decidido “salir del chat”, pues no cuentan con el internet, tablet o computadora adecuada para cursar el ciclo.

Aunque ya pasó semestre y medio tomando clases en casa, las familias sinaloenses no ven ventajoso este plan educativo y, de acuerdo a docentes, se percibe apatía y desinterés en alumnos y sus familias para reiniciar clases.

La maestra de kínder Dulce Zamora, señaló que el dar clases vía Zoom, no es una opción para los niños de tres años de edad, además de que los padres de familia no acatan las indicaciones y sugerencias del plan educativo para realizar con su hijo en casa.

“Los padres, están hartos ya, otros tantos desinteresados, no le ponen nada de ganitas y si les dices algo hasta sales regañado y te quieren decir cómo hacer tu trabajo. Ya se vio que el que quiere hacer las cosas las hace y el que no, así le digas, hables con él, le ruegues, le lleves material a su casa, no lo va a hacer. Incluso me han propuesto llevarme a sus hijos a mi casa porque ellos no pueden trabajar con los niños”, expuso la educadora.

Zamora expresó, que los padres se muestran enfadados, pues es complicado para ellos trabajar y estar al pendiente de sus hijos con la escuela en casa.

DESMOTIVADOS

Eduardo Ramírez imparte clases a nivel primaria en Culiacán y precisó que los alumnos han mostrado desmotivación al ciclo escolar, y que, los docentes, se encuentran cansados respecto a recuperar el enfoque y atención de los alumnos para no retroceder en los aprendizajes esperados.

“Ya todos estamos cansados, pero los maestros vemos la manera de no perder el hilo con los alumnos. Sin embargo, se pone complicado no solo porque no todos tienen la manera de estar en las plataformas de internet o si quiera tener celular disponible, sino porque los mismos padres de familia nos exigen que facilitemos el ciclo, de manera que pasemos en automático a los niños”, declaró.

Por su parte, el maestro de secundaria Alfredo González, quien imparte clases en comunidades como Oso Viejo, Quilá, comentó que se han presentado pocas deserciones en sus grupos.

En cuanto a los padres de familia, dijo que al menos un 20 por ciento de ellos, se han mostrado renuentes e incluso groseros, cuando les llama para revisar y comunicar el avance de su hijo en clases.

“Hasta el momento ha habido uno o dos casos que recuerde de deserción, y ha habido bajas por motivos de mudanza. De los padres puedo decir que un 80 por ciento le ha hecho frente al trabajo y trata de salir adelante con lo que hay y con lo que se puede. Me han tocado tutores o padres de familia muy comprensivos. Solo son algunos casos de padres renuentes que quieren la calificación regalada y levantan la voz por teléfono. Pero en lo que cabe, ha habido buena respuesta por parte de la mayoría de los padres y tutores”, platicó.

ALUMNOS PREFIEREN REPETIR EL AÑO

Desde que inicio el 2021, estudiantes culichis han expresado que el ciclo escolar en línea lo consideran “una tortura” y dicen, incluso, sentirse “inútiles”, al no hacer prácticas en laboratorios o de campo, como lo hicieran en el plantel escolar.

“Sinceramente he pensado en ya no seguir. No estoy aprendiendo nada, me siento confundida y no me motiva levantarme a prender la computadora o el celular. Mi mamá al inicio se enojaba cuando le decía que quería darme de baja, pero la última vez que platique con ella lo reconsideró, pues cree que estamos perdiendo el tiempo y mejor debería ponerme a trabajar”, dijo Alejandra, estudiante de secundaria.

Alexis, quien cursa sexto de primaria, mencionó que sus maestros han tratado de ser menos exigentes con el grupo en general, para no presionarlos, pero él siente que esto solo está causando que muchos se “conformen” o no se tomen en serio el programa escolar.

“Mi maestro ha tratado de facilitar las clases como matemáticas o geografía, pero solo hace que incluso a nosotros nos dé más flojera o creamos que es verdad lo que se ha dicho, que nos van a pasar en automático al siguiente ciclo escolar, aunque no hayamos aprendido nada”, expresó.

SEPYC ASEGURA UN TRABAJO EXCELENTE

El titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa (SEPyC), Juan Alfonso Mejía López, indicó que a lo largo del modelo de educación a distancia esta dependencia ha aplicado tres encuestas a la comunidad educativa, la más reciente, previa al periodo vacacional decembrino, misma que arrojó que el 79 por ciento de las y los padres de familia califican como “excelente” y “muy bueno” el apoyo a distancia a sus hijas e hijos por parte de las y los profesores.









