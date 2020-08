Padece transporte rural ausencia de estudiantes

Mazatlán, Sin.- Desde que se cancelaron las clases presenciales en el puerto, el flujo de pasajeros cayó más del 50% en los camiones que ofrecen el servicio a la zona rural del sur de Sinaloa, llamados peculiarmente como "ranchobuses".

"Las corridas por día disminuyeron, los operadores de las unidades se turnan para trabajar un día si y otro no, pues el poco pasaje que hay no alcanza para todos, incluso algunos compañeros ya no se reportaron a trabajar", dijo Gabriel.

Él cubre la ruta de El Recodo y ha resentido la ausencia de los estudiantes, ya que eran ellos los que hacían repuntar la demanda del servicio.

Está muy tranquilo, muy solo, faltan los estudiantes, eran los que hacían repuntar el servicio, también hay muchas personas de las rancherías que ya no vienen a la ciudad a trabajarGabriel

Por su parte, Bernardo anteriormente realizaba dos corridas a Concordia, actualmente, por los pocos pasajeros que suben a su unidad, sólo efectúa una.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

"Está muy bajo, ahorita nada más he realizado un viaje, porque hay muy poco pasaje, anteriormente realizaba dos. En promedio suben 10 pasajeros, a veces ninguno, porque está muy solo", comentó.

También te puede interesar: Repunta 50 por ciento demanda de pulmonías en Mazatlán

Ignacio, otro chofer, sale diariamente a Siqueiros. Señala que con lo que "saca" apenas y alcanza para surtir el diesel y dar mantenimiento a la unidad.

"Está bien solo, apenas sacamos para el diesel. Los patrones ya no saben qué hacer, está duro para ellos también porque tienen que darle mantenimiento y no les conviene, pero lo hacen por nosotros, para que no nos quedemos sin trabajo. En la mañana que me vine saque nueve pasajeros y de aquí para allá me llevé sólo a tres, está muy fea la cosa, no está fácil sobrevivir así" señaló.





















Lee más aquí: