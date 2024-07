Pa’ ‘controlar a la plebada’, rehabilitarán 15 casetas de policía en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Antes de concluir su administración, Édgar González Zataráin aseguró que rehabilitará y dejará en operaciones 15 casetas de policía en la ciudad.

Algunas de las casetas se encuentran en completo abandono por la falta de equipo y personal.

El objetivo es reforzar la seguridad en las colonias, además de buscar una mayor proximidad con la ciudadanía y garantizar una respuesta rápida ante situaciones delictivas.

"Se mete personal que esté permanente las 24 horas, a cualquier hora que tú acudas te encuentres un policía, cuando es alternado, que no hay policías, obviamente la gente pierde la confianza porque va a decir "voy y no lo encuentro, para qué corro por un auxilio si no voy a encontrar policías”, dijo.

Mencionó que en un principio solo se iban a rehabilitar 12 unidades, pero se agregaron las tres nuevas que se van a construir en el fraccionamiento C-VIVE, Monte Verde y Nuevo Cajeme.

Sectores

Algunos de los sectores, colonias y avenidas donde se echarán a andar las casetas son Emilio Barragán, Lázaro Cárdenas, colonia Independencia, Adolfo López Mateos, Francisco Villa, Sábalo Country, Santa Fe, Santa Teresa, Rincón de Urías y Jabalíes.