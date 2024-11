¡Otro que se endeuda! Gobierno del Estado solicitará préstamo para cerrar 2024: Rocha

Mazatlán, Sin.- El Gobierno del Estado solicitará un préstamo “puente” de hasta mil 500 millones de pesos para el cierre del año, anunció en Mazatlán este miércoles el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal informó que el préstamo es para garantizar a los trabajadores el pago de nómina y de aguinaldos, ya que las participaciones federales llegan a partir del 4 de diciembre.

“¿Cuál es la erogación nuestra en diciembre?”, 4 mil 500 millones de pesos, ¿qué hay qué pagar?, la nómina, mil millones de pesos, el aguinaldo, 2 mil 200 millones de pesos. Hay que pagar una serie de obligaciones que tenemos que se juntan al cierre del año, entonces por eso esa cantidad, para no fallar hay que protegernos con un crédito ‘puente’ porque a mí me dijeron que a más tardar el 4 de diciembre llegaba el recurso federal, pero tengo que pagar el 6 (de diciembre) a los maestros", dijo.

Municipios piden préstamos

Rocha Moya apuntó que hay algunos municipios que ya se han acercado para solicitar un préstamo para el cierre del ejercicio fiscal, sin embargo, dijo que de momento no se los puede otorgar, ya que no cuenta con la liquidez suficiente.

"Todos, a todos los he recibido, lo han planteado, unos más, otros menos, otros no han planteado. Yo no les puedo prestar en este momento porque no tengo todavía la liquidez suficiente, ya teniendo liquidez podemos ayudarles a que el préstamo sea con nosotros, sin que les cobremos intereses", apuntó.

Añadió que algunos municipios con capacidad crediticia, como Mazatlán, van a solicitar préstamos bancarios.